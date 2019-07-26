Жээнбеков: ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась

БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. На границу Киргизии и Таджикистана отправлены дополнительные силы милиции и погранслужбы, ситуация стабилизировалась, сообщил в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с жителями приграничного села Аксай.

"На границу в Баткенскую область направлены дополнительные силы органов внутренних дел и Государственной пограничной службы", - цитирует главу государства его пресс-служба.

В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, его причиной послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.

"На сегодняшний день, благодаря принятым мерам совместно с таджикской стороной, ситуация стабилизировалась. Вы сами видите, что эта работа была проведена оперативно после наших прошлых встреч. Теперь патрульная работа по контролю за ситуацией на границе будет вестись постоянно. Граница будет полностью под нашим контролем", - заявил Жээнбеков.

Президент заявил жителям Аксая, что их безопасность будет на первом плане государственной политики. Также он пообещал начать строительство социальных и инфраструктурных объектов в приграничных районах.

"Самое главное — призываю всех вас не идти на поводу провокаторов. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов работайте сообща. Киргизы издревле славились своим великодушием и гостеприимством. Мы должны стремиться к сохранению и укреплению хороших отношений с соседней страной. Какие бы то ни были конфликты - они принесут лишь вред. Будем терпеливыми и сдержанными. Мы решим все вопросы, нужно лишь время. Ради будущего наших детей, ради будущего нашей страны - мы должны сохранять мир и спокойствие", - подытожил глава государства.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.