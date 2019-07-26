Мусорный полигон в Коломне закроют до конца 2019 года

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мусорный полигон "Воловичи" в Коломне закроют до конца года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее сообщалось, что к концу 2019 года также планируют закончить рекультивацию мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе.
"В конце этого года у нас в Коломне еще одно важное событие, о котором нас не просили, а требовали... Это закрытие полигона "Воловичи". Наша задача — в ноябре-декабре месяце закрыть полигон", - сказал губернатор в эфире телеканала "360".
Повсеместный раздельный сбор мусора введен в Подмосковье с 1 января 2019 года. Мусор, который можно далее переработать, собирается в контейнеры синего цвета. Установкой контейнеров для раздельного сбора мусора занимаются региональные операторы в сфере обращения с коммунальными отходами, которые были отобраны по конкурсу. В связи с этим, с 2019 года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка "обращение с ТКО".