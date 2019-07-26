В Приамурье эвакуируют еще одно село из-за быстро подступающего паводка

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Еще одно село эвакуируют в Приамурье из-за паводка, подтопившего уже несколько районов региона, сообщает областное правительство.

Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти 1 тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Свыше 150 человек эвакуировали из затопленного села Норск, еще 71 человек от эвакуации отказываются, спасаясь от паводка на чердаках. Из сел Богословка и Козловка эвакуированы на автобусах 19 человек.

"В селе Угловом Мазановского района в 11.00 (05.00 мск) объявили об эвакуации жителей. В первую очередь вывозят детей, инвалидов и пожилых людей. Спасателям областного центра было дано указание установить водоналивные дамбы, которые были завезены в село заранее", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС вместе с главой села обошли местных жителей и сообщили им о необходимости эвакуироваться. В Новокиевском Увале развернут пункт временного размещения на базе школы. Мужчины из села подключилось к строительству дамбы из мешков, чтобы задержать быстро прибывающую воду.