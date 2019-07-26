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РИА Новости

Ученые обвинили США в неспособности преодолеть расовую дискриминацию

07:39
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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. США позиционируют себя как защитника прав человека, но при этом не могут искоренить на своей же территории явление расовой дискриминации, что лишний раз указывает на лицемерие Вашингтона, говорится в докладе Китайского общества по исследованиям в области прав человека (CSHRS).
"Несмотря на то, что США позиционируют себя в качестве защитника прав человека, у них нет ни стремления, ни способности решать серьезную проблему расовой дискриминации на своей собственной территории. И это наглядно демонстрирует все институциональные и структурные недостатки США", - говорится в документе.
В докладе отмечается, что расовая дискриминация в США встречается во всех аспектах жизни населения страны, особенно в системе правоохранительных органов и судебной системе, экономической и общественной сфере, "глубоко укоренившаяся в США расовая дискриминация подчеркивает лицемерие страны в отношении прав человека".
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В докладе указано, что расовая дискриминация привела к ухудшению межрасовых отношений, росту преступлений на почве ненависти и усилению распада общества, это явление является значительным препятствием для обеспечения равных прав и статуса для представителей расовых меньшинств.
"Современное состояние расовых отношений в США обусловлено политической структурой страны, историческими традициями и идеологией, без проведения комплексных реформ в этой сфере выйти из тупика расовой дискриминации и разорвать этот порочный круг невозможно", - подчеркнули авторы доклада.
США на регулярной основе критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе.
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В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Власти Китая заявляют, что в районе создана система "учреждений профессионально-технического образования", в которых основной упор сделан на обучении общеупотребительному языку, положениям закона и профессиональным навыкам. В этих центрах, по утверждению китайской стороны, ведется работа по укреплению "сопротивляемости терроризму и экстремизму", а также деэкстримизации.
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