Ученые обвинили США в неспособности преодолеть расовую дискриминацию

ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. США позиционируют себя как защитника прав человека, но при этом не могут искоренить на своей же территории явление расовой дискриминации, что лишний раз указывает на лицемерие Вашингтона, говорится в докладе Китайского общества по исследованиям в области прав человека (CSHRS).

"Несмотря на то, что США позиционируют себя в качестве защитника прав человека, у них нет ни стремления, ни способности решать серьезную проблему расовой дискриминации на своей собственной территории. И это наглядно демонстрирует все институциональные и структурные недостатки США", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что расовая дискриминация в США встречается во всех аспектах жизни населения страны, особенно в системе правоохранительных органов и судебной системе, экономической и общественной сфере, "глубоко укоренившаяся в США расовая дискриминация подчеркивает лицемерие страны в отношении прав человека".

В докладе указано, что расовая дискриминация привела к ухудшению межрасовых отношений, росту преступлений на почве ненависти и усилению распада общества, это явление является значительным препятствием для обеспечения равных прав и статуса для представителей расовых меньшинств.

"Современное состояние расовых отношений в США обусловлено политической структурой страны, историческими традициями и идеологией, без проведения комплексных реформ в этой сфере выйти из тупика расовой дискриминации и разорвать этот порочный круг невозможно", - подчеркнули авторы доклада.

США на регулярной основе критикуют Китай за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-уйгурском автономном районе.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.