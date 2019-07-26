Будущее Сретенской семинарии решит синод

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Будущее Сретенской семинарии, о возможном поглощении которой Московской духовной академии (МДА) заговорили в православном сообществе в связи с переводом МДА в столицу, окончательно решит синод Русской православной церкви, сообщил в интервью РИА Новости участник реформы системы духовного образования, ректор Общецерковной аспирантуры, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Ранее на июльском заседании синод РПЦ решил оптимизировать деятельность двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии (МДА), располагавшейся до сих пор в Сергиевом Посаде, и Сретенской духовной семинарии в Москве. Реформа, предполагающая переезд МДА в столицу, вызвала в православном сегменте рунета оживленную дискуссию вокруг возможной ликвидации Сретенской семинарии или поглощения ее МДА.

"Пока создана только комиссия, в задачи которой входит исследование данного вопроса. Выводы комиссии не предрешены. А окончательное решение будет приниматься Священным синодом", - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос, возможно ли полностью сохранить Сретенскую семинарию, а для магистратуры МДА создать новую базу.

По его словам, идея переноса МДА в Москву обсуждалась еще при патриархе Алексии. "Проблема, как она обозначена нынешним ректором академии Владыкой Амвросием, заключается в том, что ученым из Москвы трудно приезжать для чтения лекций в Сергиев Посад. Знаю это по себе. Будучи на протяжении многих лет профессором Московской духовной академии, я в силу большой загруженности основными послушаниями практически не имею возможности ее посещать, встречаться со студентами. Если бы магистратура академии переехала в Москву, это существенно облегчило бы жизнь мне и многим другим профессорам", - отметил митрополит Иларион.