Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T07:27Z
https://ria.ru/20190726/1556892892.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155689/29/1556892943_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_70e30ad717e908e19ed44ec9265a77b1.jpg
РИА Новости

Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко

07:25
75605
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший боец полка Национальной гвардии “Азов”, уроженец России Никита Макеев объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.
В четверг четыре человека попытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Они вступили в конфликт с охраной экс-президента, после чего скрылись с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".
По словам Макеева, перед тем, как встретиться с экс-президентом, он купил четыре бронежилета, три из которых прострелил с товарищами на полигоне. Затем мужчина попытался передать Порошенко один из бронежилетов, чтобы тот надел его на своего сына, который якобы тоже воевал в Донбассе. При этом Макеев обвинил бывшего главу государства в закупке некачественных бронежилетов для армии.
Кроме того, по утверждению Макеева, он хотел отомстить Порошенко "за пять лет унижения" из-за того, что тот не выполнил свое обещание предоставить иностранным добровольцам украинское гражданство.
Нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко
Вчера, 18:36
"Порох, геть!" Появилось видео нападения на Порошенко
Макеев родился в России и имел российское гражданство. В 2014 году он приехал на Украину и вступил в ряды "Азова", приняв участие в конфликте в Донбассе. Неделю назад президент Владимир Зеленский предоставил Макееву гражданство Украины.
Полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.
251768144177
Обсудить 16
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Макеев родился в России и имел российское гражданство. В 2014 году он приехал на Украину и вступил в ряды "Азов", приняв участие в конфликте в Донбассе. Неделю назад президент Владимир Зеленский предоставил Макееву гражданство Украины."- А почему этот преступник еще не лишен гражданства России? Может МИД еще за него впрегется? Хотя им должно заниматься СК и ФСБ...😡😡😡
26 июля, 07:33
Alex Ak.
5000001
Если у бывшего гражданина РФ голова дырявая, то почему бронежилет не должен быть дырявым? ) За что боролся, на то и напоролся...
26 июля, 08:11
Дмитрий Широков
3580001
Рекомендуем
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
РИА
Новости
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва
Медведев поддержал предложение о сокращении "бумажной" нагрузки на учителей
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко
"Порох, геть!" Появилось видео нападения на Порошенко
Лососевая путина
Убивайте их: в Норвегии пожаловались на вторжение "русских лососей"
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Трубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.
"Новатэк" заявил о переизбытке на рынке СПГ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59На Украине пожаловались на освещение катеров лучом с российской стороны
09:59Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Лента новостейМолния