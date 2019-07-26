Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бывший боец полка Национальной гвардии “Азов”, уроженец России Никита Макеев объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее Бывший боец полка Национальной гвардии “Азов”, уроженец России Никита Макеев объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

В четверг четыре человека попытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Они вступили в конфликт с охраной экс-президента, после чего скрылись с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство".

По словам Макеева, перед тем, как встретиться с экс-президентом, он купил четыре бронежилета, три из которых прострелил с товарищами на полигоне. Затем мужчина попытался передать Порошенко один из бронежилетов, чтобы тот надел его на своего сына, который якобы тоже воевал в Донбассе. При этом Макеев обвинил бывшего главу государства в закупке некачественных бронежилетов для армии.

Кроме того, по утверждению Макеева, он хотел отомстить Порошенко "за пять лет унижения" из-за того, что тот не выполнил свое обещание предоставить иностранным добровольцам украинское гражданство.

Макеев родился в России и имел российское гражданство. В 2014 году он приехал на Украину и вступил в ряды "Азова", приняв участие в конфликте в Донбассе. Неделю назад президент Владимир Зеленский предоставил Макееву гражданство Украины.