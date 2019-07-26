Экипаж задержанного СБУ российского судна перевозил его на ремонт в Измаил

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, рассказал журналистам старший помощник капитана Александр Чайкин.
Ранее моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области российского танкера прилетели в Москву из Кишинева.
"Судно там и осталось. Мы перевозили судно на ремонт, оно там и осталось", - сказал он.
Чайкин добавил, что сотрудники СБУ просто задавали им вопросы.
"Ничего, просто спрашивали. Не было там людей в масках, обычные люди. Ничего страшного", - рассказал он.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.