Экипаж задержанного СБУ российского судна перевозил его на ремонт в Измаил

Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Экипаж задержанного СБУ российского танкера перевозил его в порт Измаил на ремонт, рассказал журналистам старший помощник капитана Александр Чайкин.

Ранее моряки с задержанного в порту Измаил в Одесской области российского танкера прилетели в Москву из Кишинева.

"Судно там и осталось. Мы перевозили судно на ремонт, оно там и осталось", - сказал он.

Чайкин добавил, что сотрудники СБУ просто задавали им вопросы.

"Ничего, просто спрашивали. Не было там людей в масках, обычные люди. Ничего страшного", - рассказал он.