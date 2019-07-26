Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине

Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Старший механик российского танкера, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов после прилета в Москву рассказал, как вели себя сотрудники Службы безопасности Украины, когда пришли на борт судна с обысками.

По его словам, их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу. Кроме того, во время обыска силовики говорили по-русски.

"Украинской речи даже не слышно было", — добавил он.

Как отметил Карпов, им задавали стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Также сотрудники СБУ не ограничивали их перемещение, а потом сообщили, что претензий к ним нет.

Механик также рассказал, что сначала всю ситуацию приняли за шутку.

"Потом посмотрели — все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", — рассказал он.

По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. В заключение Карпов заявил, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.

Задержание российского танкера на Украине

Накануне СБУ в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждала, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники ведомства, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.

В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. Позднее они вылетели из Кишинева в Москву.