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РИА Новости

Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине

06:00
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМоряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
© Sputnik
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Старший механик российского танкера, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов после прилета в Москву рассказал, как вели себя сотрудники Службы безопасности Украины, когда пришли на борт судна с обысками.
По его словам, их действия были корректными, они не грубили и не применяли силу. Кроме того, во время обыска силовики говорили по-русски.

"Украинской речи даже не слышно было", — добавил он.

Как отметил Карпов, им задавали стандартные вопросы: откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали. Также сотрудники СБУ не ограничивали их перемещение, а потом сообщили, что претензий к ним нет.
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
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Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
Механик также рассказал, что сначала всю ситуацию приняли за шутку.

"Потом посмотрели — все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было", — рассказал он.

По словам Карпова, сейчас все члены экипажа хотят вернуться домой. Сам он планирует добраться до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. В заключение Карпов заявил, что в море он 40 лет, но подобное случилось с ним впервые.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
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Задержание российского танкера на Украине

Накануне СБУ в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждала, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Сотрудники ведомства, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.
В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. Позднее они вылетели из Кишинева в Москву.
На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации.
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
00:08
Капитан задержанного Украиной танкера рассказал об обыске на борту судна
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
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26 июля, 06:31
Броня Гомогенная
3621111
Не понятно одно: ведь это уже не первый случай. Какого наши корабли до сих пор заходят в порты Украины? Или владельцы таким образом на страховке зарабатывают?
26 июля, 07:05
Bender Rodriquez
1620000
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