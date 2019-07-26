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РИА Новости

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

04:39
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к выступлению мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание “Институт судебных экспертиз”.
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся. “Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ”, - сказал градоначальник, после чего впал в ступор. В итоге произнести название вуза киевский мэр смог лишь при помощи своего собеседника-журналиста.
“После того как мэра Киева и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал “Учимся говорить с Виталием Кличко!”. Миллионы просмотров гарантированы!” – выразил мнение @vova_lunpen.
“Виталий Кличко сегодня был в ударе. И нет, речь не о его политической партии. Видео входит в копилку перлов”, - написал пользователь @rus_live.
“Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви”, - написал в Facebook Olexiy Minakov.
“Так дороги и мосты тоже немного позитива оставляют”, - поддержал Минакова Антон Фролов.
“Ему (Виталию Кличко. – Прим. ред.) просто необходимо иметь при себе шпаргалку”, - выразил мнение Mylana Beskid Calcagni.
Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.
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Ситуация на УкраинеВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То, что Кличко тупит - это не страшно, он бывший боксер, ему по голове часто попадало... Страшно то, что на фоне обычных хохлов он выглядит настоящим царем Соломоном...
26 июля, 06:04
Сержант Лов
42241008
А что смеяться? Так сейчас половина граждан незалэжной говорит на мове... Не знают ее они и слова подбирают и коверкают...😂😂😂
26 июля, 05:43
Alex Ak.
5662006
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