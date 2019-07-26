В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к выступлению мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание “Институт судебных экспертиз”.

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся. “Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ”, - сказал градоначальник, после чего впал в ступор. В итоге произнести название вуза киевский мэр смог лишь при помощи своего собеседника-журналиста.

“После того как мэра Киева и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал “Учимся говорить с Виталием Кличко!”. Миллионы просмотров гарантированы!” – выразил мнение @vova_lunpen

“Виталий Кличко сегодня был в ударе. И нет, речь не о его политической партии. Видео входит в копилку перлов”, - написал пользователь @rus_live

“Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви”, - написал в Facebook Olexiy Minakov

“Так дороги и мосты тоже немного позитива оставляют”, - поддержал Минакова Антон Фролов

“Ему (Виталию Кличко. – Прим. ред.) просто необходимо иметь при себе шпаргалку”, - выразил мнение Mylana Beskid Calcagni