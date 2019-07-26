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РИА Новости

Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву

04:11
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© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
© Sputnik
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.
В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинева на родину.
На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. Представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете.
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
01:01
Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
86432135
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Задержание российского танкера на УкраинеКишиневРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Похоже, что Украине уже не только газ, но и нефть не нужна. Торфом будут топить и на лошадях ездить...
26 июля, 05:42
eldeckel
610003
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