Трамп и Зеленский обсудили по телефону санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.

"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Трамп, как заявили в офисе Зеленского, заверил главу украинского государства в поддержке территориальной целостности Украины и готовности помочь в реализации реформ.

Американский президент выразил уверенность в том, что обновленная власть сможет улучшить имидж Украины, а также "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

"Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", - отмечается в сообщении.

Комментарий Белого дома

В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что Трамп и Зеленский обсудили сотрудничество в энергетике и экономике.

Как говорится в сообщении Белого дома, "оба лидера также заявили, что они с нетерпением ждут возможности встретиться".

Пресс-служба Зеленского, при этом, заявила в четверг, что две стороны уже договорились предметно обсудить взаимодействие во время визита главы Украины в Вашингтон.

Выборы в Раду

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%.

Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,11%. Замыкает пятерку "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,83%.

Единственный разговор Зеленского с Трампом

Трамп и Зеленский еще не проводили личной встречи. Единственный телефонный разговор между ними состоялся 22 апреля после победы Зеленского во втором туре президентских выборов.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с избранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах 21 апреля в Украине. Президент пожелал ему успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса", - сообщили тогда в Белом доме.

Кроме того, Трамп заявил Зеленскому о готовности США продолжать оказывать поддержку Украине