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РИА Новости

Трамп и Зеленский обсудили по телефону санкции против России

03:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Трамп, как заявили в офисе Зеленского, заверил главу украинского государства в поддержке территориальной целостности Украины и готовности помочь в реализации реформ.
Американский президент выразил уверенность в том, что обновленная власть сможет улучшить имидж Украины, а также "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".
"Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", - отмечается в сообщении.
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Комментарий Белого дома

В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что Трамп и Зеленский обсудили сотрудничество в энергетике и экономике.
Как говорится в сообщении Белого дома, "оба лидера также заявили, что они с нетерпением ждут возможности встретиться".
Пресс-служба Зеленского, при этом, заявила в четверг, что две стороны уже договорились предметно обсудить взаимодействие во время визита главы Украины в Вашингтон.

Выборы в Раду

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%.
Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,11%. Замыкает пятерку "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,83%.
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Единственный разговор Зеленского с Трампом

Трамп и Зеленский еще не проводили личной встречи. Единственный телефонный разговор между ними состоялся 22 апреля после победы Зеленского во втором туре президентских выборов.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с избранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах 21 апреля в Украине. Президент пожелал ему успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса", - сообщили тогда в Белом доме.
Кроме того, Трамп заявил Зеленскому о готовности США продолжать оказывать поддержку Украине
"Трамп подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины в её признанных международных границах и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом для проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию", - отмечалось в заявлении.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ничего не меняется, меняются только фамилии президентов америки и укр., и о каждых выборах у них - нам подробно рассказывают наши СМИ...
26 июля, 04:03
Алёна
2320001
Интересно, а Трамп Зеленского по щечке потреплет, при личной встрече? Неее,не как мальчика с гитлерюгенда, а как собственность.
26 июля, 04:53
Иван Грознов
2132000
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