В Госдуме заявили о "полуобморочном" состоянии кораблей ВМС Украины в Крыму

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные корабли, оставшиеся в Севастополе, находятся в "полуобморочном" состоянии не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России 28 июля, так как принадлежат другому государству, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

В Севастополе на момент воссоединения Крыма с Россией в 2014 году базировались порядка 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Процесс передачи кораблей Киеву прервали из-за начала конфликта в Донбассе. Сейчас в бухтах Севастополя на стоянках остаются более 30 украинских кораблей, на них подняты Андреевские флаги принимающей стороны, которые означают, что они находятся в иностранном порту.

"День ВМФ России для украинских кораблей пройдет по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, так что только вахта и шлюпочный флаг - больше ничего. Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника", - заявил Белик.

Он подчеркнул, что на украинских кораблях и судах не поднимут праздничные флаги и не украсят иллюминацией.

Празднование 323-й годовщины создания российского военного флота в Севастополе состоится 28 июля. В параде примут участие новые ракетные фрегаты, большие противолодочные корабли, флагман флота крейсер "Москва", также морская авиация Черноморского флота.

Порядка 10 кораблей уже поставлены в парадную линию на внутреннем рейде, более 30 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота продемонстрируют зрителям эпизоды ракетных и артиллерийских стрельб, а также других элементов боевой подготовки флота.