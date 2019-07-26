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РИА Новости

В Госдуме заявили о "полуобморочном" состоянии кораблей ВМС Украины в Крыму

03:10
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБывшие корабли ВМС Украины в Севастополе
Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинские военные корабли, оставшиеся в Севастополе, находятся в "полуобморочном" состоянии не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России 28 июля, так как принадлежат другому государству, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
В Севастополе на момент воссоединения Крыма с Россией в 2014 году базировались порядка 50 кораблей и судов различного назначения Военно-морских сил Украины (ВМСУ). Процесс передачи кораблей Киеву прервали из-за начала конфликта в Донбассе. Сейчас в бухтах Севастополя на стоянках остаются более 30 украинских кораблей, на них подняты Андреевские флаги принимающей стороны, которые означают, что они находятся в иностранном порту.
"День ВМФ России для украинских кораблей пройдет по-будничному. Это имущество украинского флота, а, значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, так что только вахта и шлюпочный флаг - больше ничего. Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника", - заявил Белик.
Он подчеркнул, что на украинских кораблях и судах не поднимут праздничные флаги и не украсят иллюминацией.
Празднование 323-й годовщины создания российского военного флота в Севастополе состоится 28 июля. В параде примут участие новые ракетные фрегаты, большие противолодочные корабли, флагман флота крейсер "Москва", также морская авиация Черноморского флота.
Порядка 10 кораблей уже поставлены в парадную линию на внутреннем рейде, более 30 кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота продемонстрируют зрителям эпизоды ракетных и артиллерийских стрельб, а также других элементов боевой подготовки флота.
Крым стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за присоединение. Как многократно отмечали в Москва, крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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