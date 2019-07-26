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РИА Новости

Источник: укравшая 41 миллион рублей кассир могла сбежать за границу

03:05
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы проверяют информацию, что сотрудница московского пункта обмена валюты, которая похитила у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть территорию России, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сейчас проверяется информация, что обвиняемая покинула территорию России на туристическом автобусе", - сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник рассказал РИА Новости, что кассира объявили в федеральный розыск.
Ранее в полиции сообщили, в пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги и сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, преступнице грозит до десяти лет колонии.
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