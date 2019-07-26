Источник: укравшая 41 миллион рублей кассир могла сбежать за границу

Ранее в полиции сообщили, в пункт обмена валют в Елисеевском переулке зашел директор одной из фирм вместе с инкассаторами, решив обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир пересчитала деньги и сказала, что нужной суммы нет, и попросила подождать на улице. Затем она скрылась с деньгами.