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РИА Новости

Кассира, сбежавшую с 41 миллионом рублей, объявили в федеральный розыск

Вчера, 03:09
14103
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция объявила в федеральный розыск сотрудницу пункта обмена валюты в центре Москвы, которая похитила у клиента несколько десяткой миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.
Инцидент произошел в Елисеевском переулке. В пункт пришел директор фирмы, название которой не раскрывается, его сопровождали инкассаторы. Посетители хотели обменять на доллары 41 миллион рублей.
Кассир пересчитала рубли и сказала, что нужной суммы нет, после чего попросила подождать на улице и скрылась с деньгами.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, преступнице грозит до десяти лет колонии.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
9 июля, 17:29
"Просил вынести еще": история кассирши, мужа и пропавших миллионов
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну почему сразу сбежала? Она пошла собирать нужную сумму. Сказала же ждите
25 июля, 07:31
max012345
490000
не неси ересь, 40 мультов украла чтобы "выжить"?
25 июля, 06:41
22oeed
610003
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