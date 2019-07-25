Кассира, сбежавшую с 41 миллионом рублей, объявили в федеральный розыск

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция объявила в федеральный розыск сотрудницу пункта обмена валюты в центре Москвы, которая похитила у клиента несколько десяткой миллионов рублей, сообщил РИА Новости информированный источник.

Инцидент произошел в Елисеевском переулке. В пункт пришел директор фирмы, название которой не раскрывается, его сопровождали инкассаторы. Посетители хотели обменять на доллары 41 миллион рублей.

Кассир пересчитала рубли и сказала, что нужной суммы нет, после чего попросила подождать на улице и скрылась с деньгами.