В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Паводок в Приамурье подтопил 112 домов и почти 1 тысячу придомовых участков, а также 156 километров дорог, сообщает правительство региона.

Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области несколько районов подтопило. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Из села Норск эвакуировали 40 человек. На всей территории Приамурья ввели региональный режим ЧС.

"В Приамурье зарегистрировано подтопление 112 жилых домов в восьми населенных пунктах, подтопление 997 приусадебных участков, повреждение 45 участков автодорог на территории 15 районов протяженностью 156 километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее острая ситуация складывалась на территории села Ивановка, сейчас там идет спад воды.