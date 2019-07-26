В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Все детские медицинские учреждения в Санкт-Петербурге будут переведены на систему электронных медицинских карт до конца 2020 года, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
"Мы вводим новую систему - электронную медицинскую карту. В первую очередь мы вводим это для наших детишек. В родильных домах рождается ребеночек, и сразу на него заводится электронная медицинская карта. Она его будет сопровождать всю жизнь - в детской поликлинике, потом во взрослой. Чем она удобна? Вот я посмотрел свою медицинскую карту и половину не понял, что там написано разным почерком. А если перевести это на электронную карту, тогда все понятно - что прописал тебе врач или какая у тебя история болезни", - рассказал Беглов в четверг в эфире телеканала "78".
По его словам, до конца 2020 года все детские медицинские учреждения города будут переведены на систему электронных медицинских карт, взрослые поликлиники и больницы - во второй половине 2021 года.
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Беглов также рассказал, что до конца этого года планируется все 75 детских поликлиник города перевести на стандарты "Бережливая поликлиника".
"Мы взяли на себя обязательство до конца года все 75 детских поликлиник перевести на новую систему. И дополнительно 35 взрослых поликлиник до конца года мы тоже переведем на эту систему", - сказал он.
По его словам, "Бережливая поликлиника" должна экономить время пациентов. "Допустим, очередь в регистратуру должна быть в детской поликлинике не более двух минут, во взрослой - три минуты. Ожидание врача в детской поликлинике должно быть не более трех минут, во взрослой - не более пяти минут. Там должно быть разделение потоков между теми, кто болен, и теми, кто пришел за справкой", - сказал врио губернатора.
Он отметил, что переход всей поликлинической системы Петербурга к бережливым стандартам завершится во второй половине 2021 года.