В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты

"Мы вводим новую систему - электронную медицинскую карту. В первую очередь мы вводим это для наших детишек. В родильных домах рождается ребеночек, и сразу на него заводится электронная медицинская карта. Она его будет сопровождать всю жизнь - в детской поликлинике, потом во взрослой. Чем она удобна? Вот я посмотрел свою медицинскую карту и половину не понял, что там написано разным почерком. А если перевести это на электронную карту, тогда все понятно - что прописал тебе врач или какая у тебя история болезни", - рассказал Беглов в четверг в эфире телеканала "78".