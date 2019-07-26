На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка

"Было принято решение о введении на территории Приамурья режима ЧС… Принято решение о том, что в Мазановский район выезжает группа Росгваргии в составе 30 человек. Задача – охрана общественного порядка и максимальное содействие превентивной эвакуации людей из опасных территорий", - говорится в сообщении.