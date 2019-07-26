На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл – РИА Новости. Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Приамурье, где несколько районов подтопило из-за дождевого паводка, сообщает областной главк МЧС.
Из-за сильных дождей в Амурской области несколько районов подтопило. Пострадали сотни придомовых участков и около 80 километров дорог. В селе Ивановка Зейского района эвакуированы 69 человек, из села Норск - 40 человек.
"Было принято решение о введении на территории Приамурья режима ЧС… Принято решение о том, что в Мазановский район выезжает группа Росгваргии в составе 30 человек. Задача – охрана общественного порядка и максимальное содействие превентивной эвакуации людей из опасных территорий", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадают 21 населенный пункт в пяти районах: Селемджинском, Мазановском, Свободненском, Серышевском, Благовещенском районах.
В ближайшее время паводок сместится ближе к Амуру - из Селемджинского в Мазановский район. Из села Богословка уже начали эвакуировать людей.