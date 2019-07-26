Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T03:55Z
https://ria.ru/20190726/1556890377.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155689/14/1556891428_0:137:2998:1823_1036x0_80_0_0_68a17c09a0965147c5fd156f3652885f.jpg
РИА Новости

Капитан задержанного Украиной танкера рассказал об обыске на борту судна

00:08
6000
© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
© Sputnik
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, не нарушал никаких правил, а обыск на борту был проведен с нарушением правил, сообщил журналистам капитан судна Илья Дребязка.

"Мы прибыли в порт Измаил, представили все документы, которые нам предоставило агентство. Я не вижу никаких нарушений ни со стороны экипажа, ни со стороны судовых правил", - сказал он.

По словам капитана, проверку на судне проводила военная прокуратура.
"Понято, что судно под русским флагом это территория России, обыск провели, не согласовав с консулом, документы изъяли. Для меня это немного странно", - добавил Дребязка.
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
01:01
Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера

Задержание танкера

Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.
Позднее в ведомстве заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что члены экипажа пересекли границу с Молдавией и в ближайшее время вылетят из Кишинева на родину.
На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. При этом в организации отметили, что пока не могут провести независимую оценку обстоятельств задержания корабля.
Также ситуацию прокомментировали в ОБСЕ. Представитель специальной мониторинговой миссии Драгана Николич-Соломон заявила РИА Новости, что наблюдения по ситуации с задержанием танкера можно будет увидеть в ежедневном отчете.
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
Вчера, 23:42
Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева
9311217
Обсудить 5
Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
РИА
Новости
Электронная система снятия отпечатков пальцев в полиции
Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
Лента
новостей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Американский самолет P-8A Poseidon
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
Электрики проводят монтаж стояка для электропроводки
В МЧС объяснили, как из-за проблем с электропроводкой сгорают дома
Российские моряки задержанного на Украине судна в аэропорту Кишинева
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Набережная Батуми
В Грузии пройдет митинг за восстановление прежних отношений с Россией
Пара сверхмассивных черных дыр в центре галактики OJ 287
Черные дыры и кротовые норы: можно ли построить тоннель в другую Вселенную
Снежный барс в национальном парке Сайлюгемский Республики Алтай
Орнитолог рассказала, как сделала фото редчайшего снежного барса на Алтае
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Конгресс США не нашел влияния "российского вмешательства" на итоги выборов
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва
Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:06Минкомсвязь обсудит создание реестра российских приложений для гаджетов
10:05Сирия готовится к запуску системы электронных платежей
10:01В Приамурье из-за паводка приостановили работу детских палаточных лагерей
09:59На Украине пожаловались на освещение катеров лучом с российской стороны
09:59Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
Лента новостейМолния