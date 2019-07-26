Капитан задержанного Украиной танкера рассказал об обыске на борту судна

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, не нарушал никаких правил, а обыск на борту был проведен с нарушением правил, сообщил журналистам капитан судна Илья Дребязка.

"Мы прибыли в порт Измаил, представили все документы, которые нам предоставило агентство. Я не вижу никаких нарушений ни со стороны экипажа, ни со стороны судовых правил", - сказал он.

По словам капитана, проверку на судне проводила военная прокуратура.

"Понято, что судно под русским флагом это территория России, обыск провели, не согласовав с консулом, документы изъяли. Для меня это немного странно", - добавил Дребязка.

Задержание танкера

Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

Позднее в ведомстве заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что члены экипажа пересекли границу с Молдавией и в ближайшее время вылетят из Кишинева на родину.

На задержание танкера отреагировали в международных организациях. Так, в ООН призвали Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации. При этом в организации отметили, что пока не могут провести независимую оценку обстоятельств задержания корабля.