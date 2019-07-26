Родео и сова из сыра в центре Москвы. Выставка "Здесь и сейчас"

Манеж выставка "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк Манеж выставка "Здесь и сейчас"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В Манеже открылась выставка-гид по современному искусству. Двенадцать художников, каждый в своей башне, показывают, как обучают студентов, и даже приглашают поучаствовать. Склад гипсовых голов Айдан Салаховой, родео Дмитрия Крымова, храм моды Светланы Тегин и другие интересные проекты — в материале РИА Новости.

Концепция

Для выставки отобрали художников, которые не только создают современное искусство, но и преподают.

"Обучающие инсталляции показывают, как художник работает со студентами, — рассказал куратор Юрий Аввакумов. — У выставки индекс 0+, сюда может прийти любой москвич, гость столицы, китайская группа с зонтиком. Это поп-музыка в искусстве. Авторы пытаются простыми словами объяснить, чем они занимаются".

Инсталляции разместили в гигантских, специально построенных башнях из складских палет. Когда выставка закроется, их, в традициях eco-friendly, отвезут на завод для утилизации или дальнейшего использования.

Живопись

Для проекта Айдан Салаховой "Апофеоз классики" сначала хотели привезти копию статуи Ники Самофракийской, но в итоге в центре зала разложили бюсты в стиле древнегреческих. Некоторые из фигур разбиты — отсылка к "Апофеозу войны" Василия Верещагина.

Посетители могут попробовать нарисовать эти гипсовые скульптуры вместе со студентами Айдан. Готовые работы будут показывать здесь же.

Кино

Поразмышлять о том, что такое кино — документ или аттракцион, — предлагает Андрей Сильвестров. Он противопоставляет фильмы изобретателей "синематографа" братьев Люмьер и отца кинофантастики Жоржа Мельеса. Экраны, на которые проецируют их картины, разместили друг напротив друга.

Тут же можно сфотографироваться с Мельесом, воссозданным на VR-гаджетах. После завершения выставки организаторы планируют смонтировать видео из таких "фотобомб".

Графика

Стены "графической" башни Виктора Меламеда украшены рисунками его студентов. В центре конструкции — дерево из золотой проволоки, отбрасывающее причудливые тени на мольберт. Так художник демонстрирует, что творческое вдохновение может родиться из обыденных вещей.

Театр

© Маргарита Вовк Инсталляция Дмитрия Крымова на выставке "Здесь и сейчас" © Маргарита Вовк Инсталляция Дмитрия Крымова на выставке "Здесь и сейчас"

В башне Дмитрия Крымова, посвященной театру, предлагают прокатиться на механическом быке под аудиолекцию режиссера, посвященную сценографии. Его студенты объяснили, что это аллегория образования как постоянных падений и взлетов.

Фотография

Инсталляция Сергея Браткова "Скажи слово "чиз" и съешь птичку" — об искусстве фотографии. На 12 светящихся экранах неоновыми буквами художник написал рекомендации: не проявлять снимки во время землетрясения, изобрести собственную шапку-невидимку, чтобы оставаться незамеченным теми, кто попадает в объектив.

В центре проекта — скульптура совы из сыра, символизирующая птичку, которая вылетает из объектива.

Танец

Башню Центра современного танца ЦЕХ оборудовали станком и полностью завесили зеркалами. Здесь будут мастер-классы для все желающих.

Мода

В "Храме моды Tegin" вы узнаете, как делают одежду, и поучаствуете в создании новых коллекций. В центре инсталляции с потолка свисают три шестиметровых платья, символизирующие сходящее на дизайнера вдохновение, а по периметру — экраны, на которых представлены все этапы изготовления вещей.

"Многие не понимают, из чего состоит мода, для них это просто одежда, которую они купили, надели и забыли, — пояснила автор проекта Светлана Тегин. — Мне кажется, надо осмысленно носить вещи".