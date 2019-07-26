Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T08:00Z
https://ria.ru/20190726/1556889474.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155688/89/1556888905_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_4076a1c4ae0ef0b94b8c7b74dc110207.jpg
РИА Новости
Культура

Родео и сова из сыра в центре Москвы. Выставка "Здесь и сейчас"

08:00
323
© Маргарита ВовкМанеж выставка "Здесь и сейчас"
Манеж выставка Здесь и сейчас
© Маргарита Вовк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В Манеже открылась выставка-гид по современному искусству. Двенадцать художников, каждый в своей башне, показывают, как обучают студентов, и даже приглашают поучаствовать. Склад гипсовых голов Айдан Салаховой, родео Дмитрия Крымова, храм моды Светланы Тегин и другие интересные проекты — в материале РИА Новости.

Концепция

Для выставки отобрали художников, которые не только создают современное искусство, но и преподают.

"Обучающие инсталляции показывают, как художник работает со студентами, — рассказал куратор Юрий Аввакумов. — У выставки индекс 0+, сюда может прийти любой москвич, гость столицы, китайская группа с зонтиком. Это поп-музыка в искусстве. Авторы пытаются простыми словами объяснить, чем они занимаются".

Инсталляции разместили в гигантских, специально построенных башнях из складских палет. Когда выставка закроется, их, в традициях eco-friendly, отвезут на завод для утилизации или дальнейшего использования.

Живопись

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

На выставке "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы" в "Манеже"

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
1 из 5

На выставке "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы" в "Манеже"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© Маргарита Вовк

Фрагмент экспозиции выставки "Здесь и сейчас"

Манеж выставка Здесь и сейчас
2 из 5

Фрагмент экспозиции выставки "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
© Владимир Вяткин

Посетители на выставке "Здесь и сейчас"

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
3 из 5

Посетители на выставке "Здесь и сейчас"

© Владимир Вяткин
© Маргарита Вовк

Манеж, выставка "Здесь и сейчас"

Манеж выставка Здесь и сейчас
4 из 5

Манеж, выставка "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Посетитель на выставке "Здесь и сейчас"

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
5 из 5

Посетитель на выставке "Здесь и сейчас"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 5

На выставке "Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы" в "Манеже"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 5

Фрагмент экспозиции выставки "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
3 из 5

Посетители на выставке "Здесь и сейчас"

© Владимир Вяткин
4 из 5

Манеж, выставка "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
5 из 5

Посетитель на выставке "Здесь и сейчас"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Для проекта Айдан Салаховой "Апофеоз классики" сначала хотели привезти копию статуи Ники Самофракийской, но в итоге в центре зала разложили бюсты в стиле древнегреческих. Некоторые из фигур разбиты — отсылка к "Апофеозу войны" Василия Верещагина.
Посетители могут попробовать нарисовать эти гипсовые скульптуры вместе со студентами Айдан. Готовые работы будут показывать здесь же.

Кино

© РИА Новости / Владимир Вяткин

Фрагмент инсталляции "Кино — документ или аттракцион?"

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
1 из 2

Фрагмент инсталляции "Кино — документ или аттракцион?"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© Маргарита Вовк

Манеж, выставка "Здесь и сейчас"

Манеж выставка Здесь и сейчас
2 из 2

Манеж, выставка "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
1 из 2

Фрагмент инсталляции "Кино — документ или аттракцион?"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 2

Манеж, выставка "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
Поразмышлять о том, что такое кино — документ или аттракцион, — предлагает Андрей Сильвестров. Он противопоставляет фильмы изобретателей "синематографа" братьев Люмьер и отца кинофантастики Жоржа Мельеса. Экраны, на которые проецируют их картины, разместили друг напротив друга.
Тут же можно сфотографироваться с Мельесом, воссозданным на VR-гаджетах. После завершения выставки организаторы планируют смонтировать видео из таких "фотобомб".

Графика

© Маргарита Вовк

Инсталляция Виктора Меламеда на вставке "Здесь и сейчас"

Манеж выставка Здесь и сейчас
1 из 4

Инсталляция Виктора Меламеда на вставке "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Публика на выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
2 из 4

Публика на выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Посетительница на выставке "Здесь и сейчас"

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
3 из 4

Посетительница на выставке "Здесь и сейчас"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© Маргарита Вовк

Зрители на выставке в Манеже

Манеж выставка Здесь и сейчас
4 из 4

Зрители на выставке в Манеже

© Маргарита Вовк
1 из 4

Инсталляция Виктора Меламеда на вставке "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
2 из 4

Публика на выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
3 из 4

Посетительница на выставке "Здесь и сейчас"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
4 из 4

Зрители на выставке в Манеже

© Маргарита Вовк
Стены "графической" башни Виктора Меламеда украшены рисунками его студентов. В центре конструкции — дерево из золотой проволоки, отбрасывающее причудливые тени на мольберт. Так художник демонстрирует, что творческое вдохновение может родиться из обыденных вещей.

Театр

© Маргарита ВовкИнсталляция Дмитрия Крымова на выставке "Здесь и сейчас"
Манеж выставка Здесь и сейчас
© Маргарита Вовк
Инсталляция Дмитрия Крымова на выставке "Здесь и сейчас"
В башне Дмитрия Крымова, посвященной театру, предлагают прокатиться на механическом быке под аудиолекцию режиссера, посвященную сценографии. Его студенты объяснили, что это аллегория образования как постоянных падений и взлетов.

Фотография

© Маргарита Вовк

Работа Сергея Браткова "Скажи слово "чиз" и съешь птичку" в "Манеже"

Манеж выставка Здесь и сейчас
1 из 2

Работа Сергея Браткова "Скажи слово "чиз" и съешь птичку" в "Манеже"

© Маргарита Вовк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сова из сыра на выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
2 из 2

Сова из сыра на выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 2

Работа Сергея Браткова "Скажи слово "чиз" и съешь птичку" в "Манеже"

© Маргарита Вовк
2 из 2

Сова из сыра на выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Инсталляция Сергея Браткова "Скажи слово "чиз" и съешь птичку" — об искусстве фотографии. На 12 светящихся экранах неоновыми буквами художник написал рекомендации: не проявлять снимки во время землетрясения, изобрести собственную шапку-невидимку, чтобы оставаться незамеченным теми, кто попадает в объектив.
В центре проекта — скульптура совы из сыра, символизирующая птичку, которая вылетает из объектива.

Танец

© РИА Новости / Владимир Вяткин

Танец Центра современного искусства ЦЕХ на выставке "Здесь и сейчас"

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
1 из 3

Танец Центра современного искусства ЦЕХ на выставке "Здесь и сейчас"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© Маргарита Вовк

На инсталляции Центра ЦЕХ на выставке "Здесь и сейчас"

Манеж выставка Здесь и сейчас
2 из 3

На инсталляции Центра ЦЕХ на выставке "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

На выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
3 из 3

На выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
1 из 3

Танец Центра современного искусства ЦЕХ на выставке "Здесь и сейчас"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 3

На инсталляции Центра ЦЕХ на выставке "Здесь и сейчас"

© Маргарита Вовк
3 из 3

На выставке "Здесь и сейчас" в Манеже

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Башню Центра современного танца ЦЕХ оборудовали станком и полностью завесили зеркалами. Здесь будут мастер-классы для все желающих.

Мода

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Работа "Храм моды Tegin" в "Манеже"

Выставка Здесь и сейчас в Манеже
1 из 2

Работа "Храм моды Tegin" в "Манеже"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© Маргарита Вовк

Выставка "Здесь и сейчас" в "Манеже"

Манеж выставка Здесь и сейчас
2 из 2

Выставка "Здесь и сейчас" в "Манеже"

© Маргарита Вовк
1 из 2

Работа "Храм моды Tegin" в "Манеже"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Выставка "Здесь и сейчас" в "Манеже"

© Маргарита Вовк
В "Храме моды Tegin" вы узнаете, как делают одежду, и поучаствуете в создании новых коллекций. В центре инсталляции с потолка свисают три шестиметровых платья, символизирующие сходящее на дизайнера вдохновение, а по периметру — экраны, на которых представлены все этапы изготовления вещей.

"Многие не понимают, из чего состоит мода, для них это просто одежда, которую они купили, надели и забыли, — пояснила автор проекта Светлана Тегин. — Мне кажется, надо осмысленно носить вещи".

Выставка в Манеже открыта до 25 августа.
AES+F на выставке Предсказания и откровения в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
19 июля, 08:00
Статуя Свободы в парандже, а подростки в золоте — выставка AES+F в Питере
000000
КультураВасилий ВерещагинСергей БратковМоскваВыставкиАйдан СалаховаДмитрий КрымовМанеж
Рекомендуем
Актриса Инна Чурикова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
РИА
Новости
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Напавшие на сотрудников больницы
"Били костылями": как из больницы в Петербурге вынесли миллионы
Башня обозрения
Дворцы, тропические гроты и таинственные башни. Чем удивляет Гомель
Лента
новостей
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз в городе Боярка
Крах доверия. Европа готовится к банкротству "Укртрансгаза"
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
В США объяснили, почему на президентской печати появился двуглавый орел
Рига в Латвии
"Что вы имели в виду?" Почему в Латвии лучше держать язык за зубами
Семья смотрит на закат
Лишенная родительских прав мать исправилась и забрала детей домой
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
На российском спутнике "Метеор-М" вышла из строя часть приборов
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Грибы, собранные жителями Новгородской области в лесу
Роскачество не рекомендовало грибы дошкольникам
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
"АвтоВАЗ" в третий раз с начала года повысит цены на автомобили
Жара в Москве
Пятница может стать самым теплым днем в Москве в июле 2019 года
Медсестра в прививочном кабинете
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
09:07Названа причина ДТП с автокраном и автобусом в Челябинске
09:00Спецкомиссия не нашла серьезных нарушений в лагерях Башкирии
Лента новостейМолния