Ученые выяснили, к чему стремятся российские подростки

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Что представляет собой современная молодежь, к чему стремится и в чем нуждается — ответы на эти вопросы специалисты попытались найти в рамках исследовательского проекта "Ценностный атлас России". В исследовании приняли участие школьники и студенты из более чем тридцати городов всех федеральных округов страны. К каким выводам пришли ученые, РИА Новости рассказал руководитель проекта, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Подольский.

— Андрей Ильич, часто говорят, что молодежь сейчас "стала другая". Но какая? В чем ее отличие от тех, кому было столько же лет, скажем, два-три десятилетия назад?

— Современные подростки, живущие в сложном по своему содержанию и строению мире, возможно, больше других возрастных категорий зависят от культивируемых в обществе норм и ценностей. К сожалению, в нашем обществе есть серьезный дефицит позитивного воздействия на подрастающее поколение, что не может не сказаться на формировании ценностно-смысловой сферы современных российских подростков. Существующие сегодня социально-экономические отношения и продуцируемые модели "успешности" жизни создают иллюзорное представление о реалиях профессиональной деятельности. Стоит учитывать и опасности, связанные с возникновением социальной аномии, — размывание одной ценностной системы общества при несформированности другой, утрата межпоколенческой преемственности. Высокая социальная неопределенность, доминирующая в российском обществе на протяжении нескольких последних десятилетий, создает трудности профессионального, жизненного и личностного самоопределения и обретения идентичности молодыми людьми. Все эти тенденции стали причиной для старта исследовательского проекта "Ценностный атлас России".

— Кто выступил инициатором проекта "Ценностный атлас России" и каковы его задачи?

— Проект инициировал и реализует негосударственный институт развития "Иннопрактика". Целью исследования было стремление понять, что собой представляет современная молодежь, какие у нее ценности, чем она отличается от своих родителей, от близких поколений. Нас интересовали подростки, ученики старших классов школ, учащиеся колледжей и студенты вузов: им через некоторое время предстоит занять наши места. В первую очередь нас интересовало морально-ценностное самоопределение подростков, их профессиональное самоопределение и психоэмоциональное благополучие или неблагополучие. В исследовании приняли участие школьники и студенты из более чем 30 городов во всех федеральных округах России. Было разработано серьезное научное обоснование, отобраны оптимальные для такого исследования методики из нашего и зарубежного опыта.

— Андрей Ильич, можете назвать ключевые ценностные ориентиры современной молодежи?

— Для подростка важную роль играет возможность самому выбирать ценностные ориентиры, определяющие построение им своей жизни. Мы выделили десять основных ценностей. На первые три места подростки ставят доброту (как стремление к благополучию близких людей), самостоятельность в мыслях и действиях, гедонизм (стремление к наслаждению или чувственному удовольствию). На последних местах — конформность (сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить другим людям и не соответствуют социальным нормам), традиции (уважение культурных и религиозных обычаев), власть (как доминирование над людьми), собственные достижения, стремление к приключениям, риску и новизне. Мы заметили, что есть различия в ответах в возрастном и гендерном аспектах. Подростки из восьмого класса больше, чем десятиклассники, ценят традиции и конформность, десятиклассники же отдают предпочтение самостоятельности, новым впечатлениям и власти. Девушки больше, чем юноши, ценят доброту, универсализм и безопасность. Юноши, в свою очередь, более склонны к власти и самостоятельности. С помощью методики, позволяющей определить личностные профессиональные перспективы, мы выяснили, что эти показатели примерно одинаковы и у 14-летних, и у 19-летних ребят, что говорит о сложно протекающем процессе профессионального самоопределения. Кроме того, выявляется очень большой провал в знании мира профессий. Если проанализировать сказанное, то можно сделать вывод, что у современных подростков в основном здоровая система ценностей. Они отдают приоритет заботе о ближних, стремятся быть хорошими друзьями, поддерживать традиционные ценности, уважительно и терпимо относиться к другим людям и так далее.

— Отличаются ли результаты в городах и регионах, где проводилось исследование?

— Да, но здесь нужно разбираться с каждым случаем отдельно. Мы совершенно не ожидали, например, что "несчастливым" окажется город Калининград. Такое впечатление, что подростки там чувствуют себя ничейными — ни нашими, ни европейскими. Очень много ответов в анкетах, говорящих о желании скорее закончить учебу и уехать. Много высказано пессимистических мыслей. Противоположная картина в Сергиевом Посаде: нас приятно удивили открытые лица ребят, дружелюбие, активность. Из разговора с педагогическим составом у нас сложилось впечатление, что преподаватели живут проблемами подопечных, стараются вложить в них не только профессиональные знания и умения, но также заботятся об их жизненно важных потребностях.

— На ваш взгляд, готовы ли современные подростки заменить в профессиональном плане своих родителей?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, приведу пример. В ходе исследования мы просили подростков перечислить известные им профессии. В основном они отмечали профессии, распространенные в быту: сантехник, врач, учитель, военный, водитель. При выборе будущей профессии подростки в основном ориентируются на то, что они видят в ближайшем окружении или по телевидению. На вопрос "Кем мечтаете стать?" наиболее часто отвечают: "Музыкантом (иметь свою группу), дизайнером, переводчиком, артисткой, певицей". Кроме того, молодые люди слабо понимают, что нужно делать для овладения выбранной профессией, не умеют и не проявляют желания выстраивать жизненную перспективу, не понимают, что нужно делать, чтобы добиться поставленных целей. В основном ограничиваются такого рода ответами: "Я еще маленький думать об этом", "Придет время, тогда и буду думать". Характерно, что с возрастом у них не становится больше знаний о себе, о своих достоинствах и недостатках, о средствах преодоления внутренних и внешних препятствий на пути к достижению цели. Мы попросили молодых людей перечислить свои недостатки, те, что могут стать преградой на пути достижения мечты. Вот что получилось: лень, невнимательность, стеснительность, закомплексованность, проблемы со здоровьем. А на вопросы о том, как преодолеть препятствия и достичь цели, отвечали так: "Мне ничего не помешает", "Если я захочу, обязательно добьюсь поставленной цели", "У меня нет никаких препятствий", "Вот когда возникнут, тогда и буду думать". Из того, что уже сейчас предпринимается для достижения мечты, — спорт, занятия с репетитором, учеба в музыкальной школе.

Иными словами, многие показатели личностного развития у молодежи, перешагнувшей двадцатилетний рубеж, то есть у достаточно взрослых и, казалось бы, зрелых людей на деле соответствуют подростковому возрасту. Пока сложно окончательно судить о сходстве или различии механизмов этой своего рода психологической "эпидемии" в России и Западной Европе, но в интересах повышения психологического здоровья общества, прежде всего его молодой части, этот вопрос стоит держать под контролем.

— Какова роль родителей в формировании иерархии ценностей у детей?

— Их роль велика и, к сожалению, в большинстве случаев неочевидна для взрослых. В психологии есть понятие "кризис подросткового возраста". Это трудный период, когда ребенок должен понять себя, выстроить свою траекторию жизни, ведь в этом и заключается процесс самоопределения личности. Да, он будет при этом набивать себе шишки. Но родители на это не соглашаются и стараются ребенка оградить от страданий, попросту все решают за него. Часто родители не понимают своих детей-подростков, в связи с отсутствием элементарной психологической грамотности не могут найти с ними общего языка, возлагая всю ответственность за воспитание собственных детей на школу.

— В чем искать причины "межпоколенческих войн" между современными подростками и их родителями?

— Кризис возраста у современного подростка происходит от того, что он хочет быть взрослым, а его во взрослые не берут, надевают короткие штанишки. Вот он и начинает доказывать, что он взрослый: волосы в зеленый цвет красит, грубит старшим, глупости всякие делает. Если сравнить жизненные успехи людей, которые были подростками в годы Великой Отечественной войны, с более ранним и более поздним поколениями, становится очевидно, что подростки 1941-1945 годов сразу стали взрослыми, на них свалилась огромная ответственность, они "проскочили" кризис подросткового возраста. Однако это вовсе не означает, что раннее взросление гарантировало им успешность: уровень субъективной оценки у них оказался в два с половиной раза ниже по сравнению с более ранним и более поздним поколениями. Удовлетворенность семейной и интимной жизнью — в четыре раза хуже. Количество разводов — в два раза больше. Образно говоря, они от жизненной арифметики сразу перешли к высшей математике и потерпели поражение. А нужна еще "школьная математика", когда человек учится строить отношения с людьми, начинает понимать себя, свою ответственность и обязанности. Это тяжелая работа, но подросток должен ее проделать сам. Немногие родители сегодня это понимают. Если они говорят ребенку "Иди на такой-то факультет, там у нас знакомый декан", все, такой работы над собой у подростка не будет.

— Сейчас много говорят о том, что школа должна вернуть себе воспитательную функцию. Рассматривалась ли в рамках вашего исследования роль учителя в личностно-ценностных интересах подростков?

— Подросткам нужен старший наставник, это может быть тренер в спортивной секции, преподаватель музыки, мастер производственного обучения, кто угодно. К примеру, существует совершенно жесткая связь между эмоциональным состоянием авторитетного учителя и эмоциональным состоянием старших девочек. Мы хорошо знаем, какое сильное влияние может оказать своевременно и уместно сделанная положительная оценка подростка со стороны уважаемого учащимися педагога. И речь идет далеко не только об учебе. Пользующийся уважением педагог играет в жизни молодого человека очень важную для этого возраста функцию наставника, становится носителем базовых жизненных ценностей. Наше исследование показало, что далеко не все учителя понимают, какое влияние на подростков они имеют. Но учителя сегодня перегружены написанием отчетов, не у многих дело доходит до понимания душевного состояния учеников. Есть еще одна важная вещь. Два года назад мы проводили большое исследование психологического состояния студентов различных вузов. Оказалось, что самые инфантильные — студенты педвузов. Иногда старшие школьники душевно более развиты, то есть они добрее и самостоятельнее, чем их учителя.