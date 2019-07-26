Лишенная родительских прав мать исправилась и забрала детей домой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Мария Семенова. Семь лет назад многодетную мать Ольгу Иванову из Забайкалья лишили родительских прав с типичной для таких случаев формулировкой: "злостно уклоняется от воспитания несовершеннолетних, злоупотребляет спиртными напитками". Родная тетя Ольги, ставшая опекуном детей, запретила ей появляться в квартире, и женщина оказалась практически на улице. За семь лет ее жизнь кардинально изменилась: новый дом, замужество и знакомство с родителями супруга, которые приняли ее, трижды разведенную мать четырех детей, как родную. История о непростом семейном счастье — в материале РИА Новости.

Три фамилии на четверых

Ольге Ивановой (все имена изменены) 35 лет. Росла сиротой. В раннем детстве у Оли была обычная семья, но родители разошлись, когда ей было три года. Мать уехала вместе с ней и братом в Казахстан, на свою родину. Однако потом бабушка с отцовской стороны забрала Олю. Поначалу казалось, что это на время, пока не подрастет младший брат, ведь ее матери было сложно одной справляться с двумя детьми. Но в Казахстан она так и не вернулась. Отец постоянно пил и не принимал никакого участия в жизни дочери. Мать Ольга больше никогда не видела.

Бабушка помогла внучке купить жилье — отдала свои сбережения, девушка взяла кредит, чтобы хватило на первоначальный взнос, оформила ипотеку и стала обладательницей квартиры в Чите.

Несколько раз была замужем. У нее четверо детей — у всех, кроме близнецов Антона и Андрея, разные фамилии. Первый супруг погиб, второй "все по тюрьмам болтался", третий бил практически каждый день и в конце концов тоже оказался в местах не столь отдаленных. Женское счастье пришло к Ольге только с четвертой попытки — с Григорием они вместе уже шесть лет, три года назад поженились, живут дружно, вместе воспитывают детей.

Дурацкий роман

Ее предыдущий брак старший сын Саша называл "дурацким романом". Роман — это еще и имя бывшего мужа. Они познакомились, когда Ольга растила Сашу и Иру и была беременна двойней. Решила, что он будет хорошим отцом ее детям. "Поначалу казался надежным, но выяснилось, что это просто маска. Он сильно меня обижал. Я вызывала полицию, но он уходил от ответственности", — рассказывает Иванова.

Они жили в ее квартире, которую еще в 19 лет помогла купить бабушка, но прогнать оттуда мужа Ольга не могла. "Я его прописала, он этим пользовался и говорил, что никуда отсюда не пойдет. Держал меня в страхе. Когда женщина подавлена, когда ей не к кому обратиться, а сотрудники полиции бездействуют, это тяжело и сложно. Я ничего физически не могла сделать, он сильнее меня".

Близнецов Антона и Андрея Ольга решилась ненадолго передать в дом ребенка — пока не уладит свои проблемы. "Муж меня обижал, а избавиться я от него не могла. Ребятишек он не трогал, но они все видели, им было от этого больно. Это было временное размещение, а не отказ", — подчеркивает она. Впрочем, не скрывает, что пыталась оставить в доме ребенка Андрея — "но только чтобы его спасти". Мальчику требовалась сложная операция, кто-то сказал, что это смогут сделать только за границей, если Ольга передаст ребенка под опеку государства, — за счет бюджета. Узнав, что помочь можно и в России, Ольга забрала отказ.

"Когда выпьешь — меньше болит"

Шел 2011 год. Чтобы спастись от побоев, Иванова с детьми сбежала из собственной квартиры — переехала к родной тете.

"Я надеялась, что он меня оставит в покое. Пыталась с ним развестись, но он не приходил в суд. Находил меня везде, мог избить прямо на рабочем месте. Не стеснялся ни прохожих на улице, ни сотрудников полиции", — вспоминает Ольга.

На фоне не сложившейся личной жизни возникли проблемы с алкоголем. "От безвыходности, когда некому помочь, некуда обратиться, женщины часто начинают употреблять. Вроде выпьешь — и легче. А когда ты избита, знаете, меньше болит, как будто бы быстрее заживает. Это болезнь одиночества — если нет выхода, ищешь успокоения в стакане. Да нет его там, потом все хуже и хуже становится, все больше проблем, люди от тебя отворачиваются, перестают тебе доверять. У меня были проблемы, я не оправдываюсь", — вздыхает собеседница.

Родственница предложила, чтобы Ольга передала ей детей на временную опеку, она согласилась. Роман продолжал ее преследовать и избивать. Каждый месяц Ольга уходила на несколько дней к подружкам, пряталась, чтобы дети не видели ее с побоями на лице. В 2012-м отправилась в наркологический диспансер — по ее признанию, не столько для того, чтобы получить медицинскую помощь, сколько просто переждать. Пока проходила курс лечения, муж успел "попасть в историю" — угнал машину и угодил в колонию.

"Ты знаешь, что ты "лишенка"?"

А в 2013 году к Ольге пришли судебные приставы и потребовали заплатить около двухсот тысяч задолженности по алиментам.

— Какие алименты? Вы о чем? — удивилась она.

— Ты что, не знаешь, что ты "лишенка"? — услышала в ответ.

В судебном решении о лишении родительских прав (копия имеется в распоряжении РИА Новости) сказано, что Ольга "злостно уклоняется от воспитания и содержания несовершеннолетних детей, злоупотребляет спиртными напитками". Также говорится, что в феврале 2012-го она ушла жить в свою старую квартиру, бросив сыновей и дочку на попечение родственницы. Это обвинение Ольга отрицает, говорит, что в это время была в наркологическом диспансере.

Она и сейчас уверена, что ее родственница привлекла к ней внимание органов опеки только ради денег. "Я позвонила тетке на эмоциях, заявила: "Я сейчас приеду и тебя изобью. Как ты поступила со мной и с детьми?" — признается Ольга.

После скандала она оказалась буквально на улице. Ее квартира тогда сдавалась в аренду, тетя забрала ключи и предупредила: "Будешь препятствовать, отдам детей в приют или уеду с ними в Москву, ты их больше никогда не увидишь".

Жилплощадь наполовину принадлежала Ольге, наполовину — ее старшей дочери Кире, в этом случае выселить лишенного прав родителя по закону нельзя. Но Ольга испугалась и не смогла бороться за возвращение в собственную квартиру. "Мне совсем некуда было идти, еще я осталась без работы, без средств к существованию", — вспоминает она. До этого Иванова работала парикмахером в салоне красоты.

"Приезжай, что-нибудь придумаем"

Выручила подруга из деревни в Забайкальском крае, которая когда-то работала у Ольги няней. "Приезжай, что-нибудь придумаем", — обнадежила она. Та согласилась и перебралась в деревню.

"Было много осуждения, мол, приехала из Читы "лишенка", алкоголичка. Я все это пережила. Родственники от меня отвернулись. Сейчас общаюсь только с папкой, но он у меня пьет очень сильно. Мне скоро 36, а я его трезвым ни разу не видела", — произносит Ольга очень спокойно, без тени осуждения.

В деревне она познакомилась с будущим мужем Григорием. Уже через несколько месяцев они жили вместе, а в 2016-м официально поженились.

Когда Григорий представил будущую невестку матери Виктории Эдуардовне, той хотелось схватиться за голову: "Ты где такую нашел-то, с четырьмя детьми?" Однако она промолчала, а познакомившись поближе с Ольгой, приняла выбор сына и полюбила новую родственницу.

"Сначала было у меня какое-то неприятие, но я сильно не распространялась. Сын уже был женат. И ее тоже звали Ольга, она была — уж насколько я к людям хорошо отношусь — из очень неприятной семьи. Расписались по беременности, но, когда детка родилась, вместе жить не смогли, разошлись. И получается, через какое-то время он встретил вот эту, тоже Ольгу. А потом опекун разрешила старшим детям приехать сюда. Мы познакомились с Кирой и Сашей. И все, душа прикипела. Я увидела, что Оля хочет выкарабкаться, ходит в храм, исповедуется. Все падают и ошибаются", — говорит Виктория Эдуардовна.

В 2014-м Ольга вместе с мужем поехали на Новый год в Читу, чтобы отметить праздник вместе с детьми. Так Григорий познакомился с дочерью и сыновьями Ольги. "Гриша сразу сказал: надо их забирать", — вспоминает Иванова. "Они росли, как грибы в поле. Ими никто не занимался, мы до сих пор исправляем последствия этого", — добавляет Григорий.

"Надо детей оформлять"

Три года назад, когда Кире было 14, она начала периодически сбегать от родственницы, у которой жила. Возник вопрос о переводе детей в детский дом, раз опекун не справляется со своими обязанностями.

Еще с 2013-го Ольга пыталась вернуть детей, но каждый раз сталкивалась с препятствиями. Органы опеки в разное время не устраивало, что у Ивановой плохие жилищные условия, она не состоит в официальном браке (так было до 2016 года), не может доказать, что не употребляет алкоголь (для этого требовалось обследоваться и предоставить справку), не работает официально. Кроме того, на два года они с Григорием, по выражению самой Ольги, просто "вылетели из жизни": муж попал в аварию и получил серьезную травму, год не вставал с постели, а потом еще год заново учился ходить.

Впрочем, к районным органам опеки Ольга относится с большим уважением и постоянно повторяет: они сделали все, чтобы помочь ей вернуть детей. А вот в Чите пришлось столкнуться с непониманием. "Там со мной даже не разговаривали. Им плевать, как ты себя ведешь, как ты выглядишь, — у них на бумажке написано, что ты алкашка и плохо за детьми смотрела. Двери закрывались сразу. Мне не дали ни одного шанса", — сетует она.

Получилось, что спасти дочь и сыновей от детдома сама Ольга не могла, поэтому на помощь пришла свекровь. Она оформила опеку и перевезла всех четверых к себе — так дети стали жить на соседних улицах со своей матерью. "Мы с мужем приняли решение, что надо детей оформлять, пусть они рядом с мамой будут", — поясняет Виктория Эдуардовна. И признается, что, увидев младших, испытала шок: один из близнецов постоянно раскачивался из стороны в сторону, оба ребенка не умели вести себя за столом, не знали слов "спасибо", "приятного аппетита", "доброй ночи". Сейчас дети посещают психолога.

"Она теперь наша"

Когда Ивановы (к тому времени они уже были в браке) сделали пристройку к дому, а Ольга прошла обследование, доказав, что не злоупотребляет алкоголем, и официально устроилась на работу, они продолжили борьбу за официальное возвращение статуса матери. В конце июня этого года суд принял решение: восстановить Ольгу Иванову в родительских правах.

Для Виктории Эдуардовны это означало потерю опекунских выплат, однако она уверяет, что это не главное. "Главное — семья. Мы теперь на самофинансировании, но ничего, мы привычные, ведь в перестройку детей вырастили. У нас хороший огород — картошка, капуста. Сын у нас охотник и рыбак", — говорит свекровь.

Она по-прежнему помогает Ольге с детьми и воспринимает их как родных внуков. "Такое ощущение, что это мои дети. Я благодарна, что Господь послал нам Олю. С этими детьми началась другая жизнь. Мне хочется домой, купить или приготовить им что-то вкусненькое — я люблю что-то состряпать, удивить семью", — признается Виктория Эдуардовна.