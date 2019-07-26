Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T08:00Z
https://ria.ru/20190726/1556876629.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/17339/74/173397409_0:130:3000:1818_1036x0_80_0_0_20e4441d2d827874b620b4cbdc584ca2.jpg
РИА Новости

Крах доверия. Европа готовится к банкротству "Укртрансгаза"

08:00
5013
© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция "Укртрансгаз" в городе Боярка
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз в городе Боярка
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Европейские энергетические трейдеры предупредили главу "Нафтогаза" Андрея Коболева о прекращении коммерческих поставок, если "Укртрансгаз" не погасит долги за уже отобранное техническое топливо. Специалисты уверяют, что неплатежеспособность компании может остановить транзит через украинскую газотранспортную систему в самое ближайшее время.

В долгах как в шелках

Представители Европейской федерации энерготрейдеров (EFET), объединяющей более ста компаний из 27 стран ЕС, направили главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву письмо, в котором выразили опасения в связи с задолженностью оператора украинской ГТС "Укртрансгаза" (дочерняя компания "Нафтогаза").
Дело в том, что "Укртрансгаз" еще несколько месяцев назад перестал платить за поставленный из Европы технический газ (необходим для обеспечения прокачки транзитного топлива через ГТС), причем использовал его сверх нормы.
Из-за задолженности в 4,1 миллиарда гривен (почти 145 миллионов евро) некоторые европейские партнеры прекратили поставки по действующим контрактным обязательствам.
АЗС в Киеве
22 июля, 08:00
Санкции против себя: зачем Украина повышает пошлины на топливо
В письме Коболеву генеральный секретарь EFET Ян ван Акен настаивает на скорейшем погашении задолженности. "Если деньги не поступят в самое ближайшее время, коммерческие поставки приостановятся и возникнет риск коллапса всей системы", — предупреждает ван Акен.
Еще одно важное требование европейских трейдеров, сформулированное в письме, касается анбандлинга "Нафтогаза". Иными словами — реструктуризации бизнеса, в результате чего "Укртрансгаз" должен стать независимой от структуры Коболева компанией. Тем самым западные партнеры демонстрируют полное недоверие к действующему топ-менеджменту украинского газового монополиста.
Многие эксперты сделали вывод, что европейцы впредь не намерены полагаться на Киев в вопросах газового транзита и готовятся прибрать к рукам украинскую ГТС.

"Ее нужно брать под международный контроль. Речь все с большей вероятностью идет о подготовке к созданию международного консорциума, как минимум с участием России и Европы. Нужно понимать, что ситуация складывается настолько плачевным образом, что Европа окажется без газа уже сейчас, до нового года — до запуска "Северного потока — 2", — заявил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в интервью радио Sputnik.

Цепная реакция

В самом "Укртрансгазе" сложившейся ситуации не удивляются. Еще месяц назад представители компании предупредили Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) о том, что накопленные долги и иссякающие запасы технического газа вскоре приведут к катастрофе общенационального масштаба.
Танкер
10 июля, 08:00
Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть
Одной из причин, по которой "Укртрансгаз" оказался на грани банкротства, топ-менеджеры компании называют "экономически необоснованные временные тарифы", принятые Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в конце прошлого года и позволившие своевременно оплачивать только 60% ежегодных объемов газа, используемого для собственных нужд.
Не лучшим образом на финансовое состояние компании повлияло и воровство. Из-за несанкционированного отбора топлива из ГТС участниками внутреннего рынка их задолженность перед "Укртрансгазом" выросла почти до 40 миллиардов гривен. Причем только за март — апрель долг операторов газораспределительной системы (ГРС) увеличился на 2,5 миллиарда.

"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы избрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической", — говорит Андрей Коболев.

И добавляет, что трудности самого "Нафтогаза", закончившего прошлый год с отрицательным денежным потоком и минимальными остатками средств, не позволяют материнской компании спасать дочерний "Укртрансгаз".

Сесть за стол

В EFET считают, что нынешние проблемы "Укртрансгаза" сильно ослабляют позиции Киева на предстоящих трехсторонних переговорах с Москвой и Брюсселем. Действующее соглашение о транзите заканчивается в конце года.
В эту среду представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что встреча по вопросу продления транзита и поставок газа Киеву состоится в ближайшее время. В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что из-за законодательства ЕС подписать новый контракт в этом году уже не получится.
Единственный вариант — продлить действующее соглашение. Если этого не произойдет и "Укртрансгаз" не расплатится по долгам, Киев попросту не сможет подготовить страну к предстоящему отопительному сезону.
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
11 июля, 08:00
Принуждение к миру: новый иск "Газпрома" грозит "Нафтогазу" банкротством
81442311
Обсудить 9
Ситуация на УкраинеАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
РИА
Новости
Ситуация в Донбассе
Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Рига в Латвии
"Что вы имели в виду?" Почему в Латвии лучше держать язык за зубами
Лента
новостей
Экс-президент Украины П. Порошенко вызван на допрос
Бывший боец "Азова" объяснил, почему напал на Порошенко
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ответили на петицию недовольных фанатов
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Моряки с задержанного на Украине танкера прилетели в Москву
Старший механик российского танкера рассказал о задержании судна на Украине
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Президент США Дональд Трамп во время выступления на мероприятии организации Turning Point в Вашингтоне
В США объяснили, почему на президентской печати появился двуглавый орел
В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59На Украине пожаловались на освещение катеров лучом с российской стороны
09:59Силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:55Военная полиция доставила в Тулун гуманитарный груз
09:53Украинские силовики обстреляли окраины Донецка из миномета, заявили в ДНР
09:53ЦИК Украины опубликовал итоговые данные по выборам в Раду
09:47Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
09:47В СК рассказали о расследовании убийства женщины в Подмосковье
09:47В рамках ВЭФ пройдет выставка "Улица Дальнего Востока"
09:45На допмеры поддержки семей в 2020 году выделят более 70 млрд рублей
09:38Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье признал вину
09:34Выплаты вкладчикам "РАМ Банка" начнутся не позднее 9 августа
09:32Мосгоризбирком обратится в СК из-за срыва заседания Соболь
09:31СМИ сообщили о возможном росте цен на сладости
09:30СМИ: ОАК намерена самостоятельно заниматься техобслуживанием SSJ100 и МС-21
09:28Указ Путина ускорит создание сибирского синхротрона СКИФ, уверен ученый
09:25В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Инны Чуриковой
09:18Азербайджан приостановил учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29
09:17ООН направила в Донбасс почти 190 тонн гуманитарной помощи
09:15В Подмосковье полицейские уничтожили более 250 килограммов конопли
09:09В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Лента новостейМолния