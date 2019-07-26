Крах доверия. Европа готовится к банкротству "Укртрансгаза"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Александр Лесных. Европейские энергетические трейдеры предупредили главу "Нафтогаза" Андрея Коболева о прекращении коммерческих поставок, если "Укртрансгаз" не погасит долги за уже отобранное техническое топливо. Специалисты уверяют, что неплатежеспособность компании может остановить транзит через украинскую газотранспортную систему в самое ближайшее время.

В долгах как в шелках

Представители Европейской федерации энерготрейдеров (EFET), объединяющей более ста компаний из 27 стран ЕС, направили главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву письмо, в котором выразили опасения в связи с задолженностью оператора украинской ГТС "Укртрансгаза" (дочерняя компания "Нафтогаза").

Дело в том, что "Укртрансгаз" еще несколько месяцев назад перестал платить за поставленный из Европы технический газ (необходим для обеспечения прокачки транзитного топлива через ГТС), причем использовал его сверх нормы.

Из-за задолженности в 4,1 миллиарда гривен (почти 145 миллионов евро) некоторые европейские партнеры прекратили поставки по действующим контрактным обязательствам.

В письме Коболеву генеральный секретарь EFET Ян ван Акен настаивает на скорейшем погашении задолженности. "Если деньги не поступят в самое ближайшее время, коммерческие поставки приостановятся и возникнет риск коллапса всей системы", — предупреждает ван Акен.

Еще одно важное требование европейских трейдеров, сформулированное в письме, касается анбандлинга "Нафтогаза". Иными словами — реструктуризации бизнеса, в результате чего "Укртрансгаз" должен стать независимой от структуры Коболева компанией. Тем самым западные партнеры демонстрируют полное недоверие к действующему топ-менеджменту украинского газового монополиста.

Многие эксперты сделали вывод, что европейцы впредь не намерены полагаться на Киев в вопросах газового транзита и готовятся прибрать к рукам украинскую ГТС.

"Ее нужно брать под международный контроль. Речь все с большей вероятностью идет о подготовке к созданию международного консорциума, как минимум с участием России и Европы. Нужно понимать, что ситуация складывается настолько плачевным образом, что Европа окажется без газа уже сейчас, до нового года — до запуска "Северного потока — 2", — заявил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в интервью радио Sputnik.

Цепная реакция

В самом "Укртрансгазе" сложившейся ситуации не удивляются. Еще месяц назад представители компании предупредили Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) о том, что накопленные долги и иссякающие запасы технического газа вскоре приведут к катастрофе общенационального масштаба.

Одной из причин, по которой "Укртрансгаз" оказался на грани банкротства, топ-менеджеры компании называют "экономически необоснованные временные тарифы", принятые Национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в конце прошлого года и позволившие своевременно оплачивать только 60% ежегодных объемов газа, используемого для собственных нужд.

Не лучшим образом на финансовое состояние компании повлияло и воровство. Из-за несанкционированного отбора топлива из ГТС участниками внутреннего рынка их задолженность перед "Укртрансгазом" выросла почти до 40 миллиардов гривен. Причем только за март — апрель долг операторов газораспределительной системы (ГРС) увеличился на 2,5 миллиарда.

"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы избрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической", — говорит Андрей Коболев.

И добавляет, что трудности самого "Нафтогаза", закончившего прошлый год с отрицательным денежным потоком и минимальными остатками средств, не позволяют материнской компании спасать дочерний "Укртрансгаз".

Сесть за стол

В EFET считают, что нынешние проблемы "Укртрансгаза" сильно ослабляют позиции Киева на предстоящих трехсторонних переговорах с Москвой и Брюсселем. Действующее соглашение о транзите заканчивается в конце года.

В эту среду представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что встреча по вопросу продления транзита и поставок газа Киеву состоится в ближайшее время. В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что из-за законодательства ЕС подписать новый контракт в этом году уже не получится.