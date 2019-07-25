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РИА Новости

Кандидат в президенты требует $50 млн у Google, заморозившей ее аккаунт

22:52, 25 июля 2019
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США, конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард подала в суд на компанию Google с требованием выплатить 50 миллионов долларов в качестве компенсации за временное закрытие рекламного аккаунта ее предвыборной кампании, пишет газета New York Times.
Аккаунт Габбард в Google был заморожен на шесть часов после окончания первых дебатов с участием кандидатов от Демократической партии, прошедших 27 июня. По итогам дебатов Габбард на некоторое время стала лидером по числу запросов в Google среди кандидатов, и ее штаб хотел капитализировать это внимание с помощью покупки рекламы, которая бы вывела предвыборный аккаунт на первую строку поиска.
Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что системы компании автоматически выявляют необычную активность рекламных аккаунтов, включающих резкое изменение в расходах, чтобы предотвратить возможность мошенничества.
"В этом случае наша система сработала на временное замораживание аккаунта", - объяснил он.
В иске Габбард, который был подан в федеральный суд Лос-Анджелеса, действия Google названы "капризным произволом", который должен вызвать обеспокоенность в связи с доминирующей позицией технологического гиганта и его способностью влиять на президентские выборы 2020 года.
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