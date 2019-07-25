Кандидат в президенты требует $50 млн у Google, заморозившей ее аккаунт

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США, конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард подала в суд на компанию Google с требованием выплатить 50 миллионов долларов в качестве компенсации за временное закрытие рекламного аккаунта ее предвыборной кампании, пишет газета New York Times.

Аккаунт Габбард в Google был заморожен на шесть часов после окончания первых дебатов с участием кандидатов от Демократической партии, прошедших 27 июня. По итогам дебатов Габбард на некоторое время стала лидером по числу запросов в Google среди кандидатов, и ее штаб хотел капитализировать это внимание с помощью покупки рекламы, которая бы вывела предвыборный аккаунт на первую строку поиска.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что системы компании автоматически выявляют необычную активность рекламных аккаунтов, включающих резкое изменение в расходах, чтобы предотвратить возможность мошенничества.

"В этом случае наша система сработала на временное замораживание аккаунта", - объяснил он.