Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T23:50Z
https://ria.ru/20190725/1556890277.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150974/74/1509747494_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_92ec8115e04f150aa3ae6b94c1671438.jpg
РИА Новости

Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

Вчера, 23:50
3401
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released / Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Три американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Так, в 11:25 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, после чего был замечен у черноморского побережья России. Полет проходил на высоте более девяти километров, скорость передвижения составила 869 километров час.
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
14 июня, 08:00
Ход "Жнецом": зачем США перебрасывают ударные дроны поближе к России
В 11:30 по московскому времени с авиабазы в Италии также поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000. БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова. В 21:40 мск летательный аппарат закончил миссию и отправился на аэродром базирования.
Кроме того, в 17:35 патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169002 взлетел с полигона Сигонелла, после чего приступил к патрулированию вдоль российского побережья Черного моря. В 17:43 мск судно приблизилось к береговой линии в районе Витино на 38 километров. Самолет курсировал в указанном районе более трех часов.
Американские военные самолеты неоднократно замечали у берегов Крыма. Минобороны России не раз призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территориальную целостность страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
18 июня, 05:07
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
7030255
Обсудить 1
КрымРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400
РИА
Новости
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
Шимпанзе
Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю
Набережная Батуми
В Грузии пройдет митинг за восстановление прежних отношений с Россией
Лента
новостей
Дмитрий Медведев перед началом очередного заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва
Медведев выступил за устранение разницы в зарплатах учителей по регионам
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Конгресс США не нашел влияния "российского вмешательства" на итоги выборов
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Капитан задержанного на Украине судна заявил, что моряки не нарушали правил
Австрийские полицейские
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Генассамблея ООН приняла резолюцию об усилении сотрудничества ООН и ОДКБ
Комитет сената США призвал усилить кибердеятельность МВБ и ФБР
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Генпрокуратура признала "Атлантический совет" нежелательной организацией
Палестина прекратит все соглашения с Израилем
Рэпер A$AP Rocky
Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
Лента новостейМолния