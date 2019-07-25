Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Три американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Так, в 11:25 мск патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, после чего был замечен у черноморского побережья России. Полет проходил на высоте более девяти километров, скорость передвижения составила 869 километров час.
В 11:30 по московскому времени с авиабазы в Италии также поднялся разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000. БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова. В 21:40 мск летательный аппарат закончил миссию и отправился на аэродром базирования.
Кроме того, в 17:35 патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169002 взлетел с полигона Сигонелла, после чего приступил к патрулированию вдоль российского побережья Черного моря. В 17:43 мск судно приблизилось к береговой линии в районе Витино на 38 километров. Самолет курсировал в указанном районе более трех часов.
19:40 мск. pic.twitter.com/C404NIrMRI— PlaneRadar (@ua4wiy_) July 25, 2019
Американские военные самолеты неоднократно замечали у берегов Крыма. Минобороны России не раз призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территориальную целостность страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.