Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

Американские военные самолеты неоднократно замечали у берегов Крыма. Минобороны России не раз призывало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная в Крыму, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территориальную целостность страны и играет важнейшую роль в обеспечении ее безопасности.