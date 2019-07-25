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РИА Новости

Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю

Вчера, 23:46
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© AP Photo / Pat SullivanШимпанзе
Шимпанзе
© AP Photo / Pat Sullivan
Шимпанзе . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Шимпанзе, до сих пор славившийся добрым нравом, на глазах посетителей зоопарка во французском департаменте Луара откусил руку ухаживавшему за ним сотруднику, пишет газета Progres.
Как сообщил директор зоопарка в коммуне Сен-Мартен-ля-Плэн, 23-летний шимпанзе Бамбу родился в неволе и обладал добрым нравом. По непонятной причине он набросился на смотрителя, который протянул ему руку.
"Не понимаю, почему он (шимпанзе) отреагировал таким образом, такого никогда не происходило. Молодой человек очень хорошо знал его характер, это было доброе животное", - заявил директор зоосада Пьер Тивийон.
Как сообщает радио FranceInfo, 30-летний пострадавший, который потерял четыре пальца и часть руки, был на вертолете госпитализирован в Лион.
Около десяти посетителей, ставшими свидетелями кровавой сцены, были в шоковом состоянии, им потребовалась помощь медиков спасательной службы.
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