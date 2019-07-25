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РИА Новости

Моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева

Вчера, 23:42
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© Фото : СБУЗадержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
© Фото : СБУ
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
КИШИНЕВ, 25 июл — РИА Новости. Экипаж российского танкера, задержанного на Украине, прибыл в аэропорт молдавской столицы, откуда вылетит в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
Моряки проходят регистрацию на рейс, который вылетит в 01.30 и приземлится в аэропорту "Домодедово".
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