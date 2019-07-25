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РИА Новости

Сенатор потребовал большей роли для конгресса в регулировании выборов в США

Вчера, 23:41
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Член комитета сената США по разведке Рон Уайден отказался поддержать доклад комитета по российскому "вмешательству в выборы" и потребовал усиления роли конгресса в защите выборов, следует из опубликованного в четверг документа.
Сенатор-демократ сформулировал свою позицию в разделе "Особое мнение" доклада, который подготовил контролируемый республиканцами комитет.
Здание американского Сената в Вашингтоне
Вчера, 23:10
В сенате США призвали защищать выборы от хакеров "бумажными копиями"
"Защита национальной безопасности США от в высшей степени непростого иностранного правительства не может быть оставлена на усмотрение чиновников штатов и страны. По этой причине я не могу поддержать доклад, главной рекомендацией которого является "усиление главенства штата в проведении выборов", - сказано в мнении.
По словам сенатора, для защиты выборов "конгресс должен также установить обязательные требования по кибербезопасности для всей страны".
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