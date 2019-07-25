Сенатор потребовал большей роли для конгресса в регулировании выборов в США

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Член комитета сената США по разведке Рон Уайден отказался поддержать доклад комитета по российскому "вмешательству в выборы" и потребовал усиления роли конгресса в защите выборов, следует из опубликованного в четверг документа.

Сенатор-демократ сформулировал свою позицию в разделе "Особое мнение" доклада, который подготовил контролируемый республиканцами комитет.

"Защита национальной безопасности США от в высшей степени непростого иностранного правительства не может быть оставлена на усмотрение чиновников штатов и страны. По этой причине я не могу поддержать доклад, главной рекомендацией которого является "усиление главенства штата в проведении выборов", - сказано в мнении.