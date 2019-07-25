Комитет сената США призвал усилить кибердеятельность МВБ и ФБР

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Сенатский комитет по разведке рекомендует властям США расширить кибердеятельность министерства внутренней безопасности, ФБР и других структур для борьбы с "угрозами для выборов", говорится в опубликованном в четверг докладе по итогам проведенного комитетом расследования.

"Правительству США необходимо наращивать кибер-компетенцию и возможности таких агентств как МВБ и ФБР, а также осуществить переоценку имеющихся у них сегодня полномочий по управлению усилиями обеспечения защиты от киберугроз из-за рубежа ", - говорится в документе.

"Правительство США должно развивать возможности для быстрой идентификации кибератак, не теряя при этом в точности (определения)", - говорится в документе.

"Несмотря на требуемые расходы, кибербезопасность должна стать приоритетом для выборной инфраструктуры", - отмечается в рекомендации, авторы которой признают, что в разных штатах США уровень обеспечения безопасности находится на разном уровне.