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РИА Новости

Комитет сената США призвал усилить кибердеятельность МВБ и ФБР

Вчера, 23:17
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Сенатский комитет по разведке рекомендует властям США расширить кибердеятельность министерства внутренней безопасности, ФБР и других структур для борьбы с "угрозами для выборов", говорится в опубликованном в четверг докладе по итогам проведенного комитетом расследования.
"Правительству США необходимо наращивать кибер-компетенцию и возможности таких агентств как МВБ и ФБР, а также осуществить переоценку имеющихся у них сегодня полномочий по управлению усилиями обеспечения защиты от киберугроз из-за рубежа ", - говорится в документе.
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"Правительство США должно развивать возможности для быстрой идентификации кибератак, не теряя при этом в точности (определения)", - говорится в документе.
"Несмотря на требуемые расходы, кибербезопасность должна стать приоритетом для выборной инфраструктуры", - отмечается в рекомендации, авторы которой признают, что в разных штатах США уровень обеспечения безопасности находится на разном уровне.
"В некоторых штатах уделяется большое внимание созданию культуры кибербезопасности, тогда как в других – существует проблема серьезной нехватки кадров и использование сотрудников с неполной занятостью", - говорится в документе.
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