В сенате США призвали защищать выборы от хакеров "бумажными копиями"

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Комитет по разведке сената США рекомендует властям штатов принять комплекс мер по укреплению кибербезопасности на выборах для защиты от иностранного вмешательства, в том числе путем создания бумажных копий.

Комитет проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.

Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.

"Учитывая намерения России подорвать доверие к избирательному процессу, штатам следует принять срочные меры по замене устаревших и уязвимых систем голосования. При обеспечении целостности выборов в США все соответствующие элементы правительства, в том числе на федеральном, государственном и местном уровнях, должны быть ориентированы на перспективу и работать над устранением уязвимостей, прежде чем ими смогут воспользоваться", - говорится в докладе.