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РИА Новости

В сенате США призвали защищать выборы от хакеров "бумажными копиями"

Вчера, 23:10
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне
© РИА Новости / Эдуард Песов
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Комитет по разведке сената США рекомендует властям штатов принять комплекс мер по укреплению кибербезопасности на выборах для защиты от иностранного вмешательства, в том числе путем создания бумажных копий.
Комитет проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.
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Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.
"Учитывая намерения России подорвать доверие к избирательному процессу, штатам следует принять срочные меры по замене устаревших и уязвимых систем голосования. При обеспечении целостности выборов в США все соответствующие элементы правительства, в том числе на федеральном, государственном и местном уровнях, должны быть ориентированы на перспективу и работать над устранением уязвимостей, прежде чем ими смогут воспользоваться", - говорится в докладе.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства
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