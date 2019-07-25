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РИА Новости

Комитет сената США призвал воздержаться от внедрения онлайн-голосования

Вчера, 22:53
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© Фото : KmccoyЗдание Сената США
Здание Сената США
© Фото : Kmccoy
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Комитет сената США по разведке рекомендует в свете "российского вмешательства" воздержаться от внедрения электронного голосования на выборах, говорится в докладе этого комитета, опубликованном в четверг.
Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.
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"Штатам стоит воздержаться от (повсеместного) внедрения онлайн-голосования. Один основной аргумент для голосования онлайн - это облегчить возможность для наших военных воспользоваться их фундаментальным правом на голосование во время прохождения службы", - говорится в докладе.
Там же добавляется, что для военных право на удаленное голосование должно быть обеспечено.
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