Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США в целом эффективно работает по обеспечению безопасности выборов в стране, но для защиты от иностранного вмешательства еще многое предстоит сделать, считают в комитете сената США по разведке.

Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.

"Работа МВБ по укреплению кибербезопасности штатов, вероятно, была эффективной, в частности для тех штатов, которые использовали оценки кибербезопасности МВБ для инфраструктуры выборов. Но гораздо больше необходимо сделать для координации государственных, местных и федеральных знаний и усилий, чтобы повысить защиту избирательной инфраструктуры штатов от иностранного вмешательства", - говорится в докладе.