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РИА Новости

Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства

Вчера, 22:52
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США в целом эффективно работает по обеспечению безопасности выборов в стране, но для защиты от иностранного вмешательства еще многое предстоит сделать, считают в комитете сената США по разведке.
Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.
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"Работа МВБ по укреплению кибербезопасности штатов, вероятно, была эффективной, в частности для тех штатов, которые использовали оценки кибербезопасности МВБ для инфраструктуры выборов. Но гораздо больше необходимо сделать для координации государственных, местных и федеральных знаний и усилий, чтобы повысить защиту избирательной инфраструктуры штатов от иностранного вмешательства", - говорится в докладе.
По оценке сенаторов, с 2016 года МВБ добилось больших успехов в изучении того, как процедуры выборов различаются в разных штатах и как федеральные органы могут оказать наибольшую помощь штатам. Комиссия США по оказанию помощи в проведении выборов (EAC), Национальная Ассоциация государственных секретарей (NASS), Национальная Ассоциация государственных директоров по выборам (NASED) и другие группы помогли МВБ в этой работе.
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Министерство внутренней безопасности СШАСенат СШАСШАВ мире
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