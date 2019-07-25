Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области. Об этом в интервью порталу Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.

По его мнению, на действия СБУ может последовать "сугубо военный ответ" со стороны Москвы, так как "ничего не исключено".

"Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", — заявил военный.

В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. Как утверждает Киев, ранее он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.

В МИД России уточняют обстоятельства задержания Nika Spirit для принятия адекватных мер. Сенатор Константин Косачев призвал президента Украины Владимира Зеленского разъяснить свою позицию по этой ситуации. По его мнению, либо глава государства продолжает линию ушедших властей, либо СБУ пытается втянуть его в "эту заскорузлую провокацию". В свою очередь, депутат Сергей Железняк потребовал от украинской стороны извинений.