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РИА Новости

Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера

Вчера, 22:51
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© Фото : State Border Guard Service of UkraineЗадержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
© Фото : State Border Guard Service of Ukraine
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.
По его мнению, на действия СБУ может последовать "сугубо военный ответ" со стороны Москвы, так как "ничего не исключено".
"Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", — заявил военный.
В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit. Как утверждает Киев, ранее он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе.
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Вчера, 15:36
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
В МИД России уточняют обстоятельства задержания Nika Spirit для принятия адекватных мер. Сенатор Константин Косачев призвал президента Украины Владимира Зеленского разъяснить свою позицию по этой ситуации. По его мнению, либо глава государства продолжает линию ушедших властей, либо СБУ пытается втянуть его в "эту заскорузлую провокацию". В свою очередь, депутат Сергей Железняк потребовал от украинской стороны извинений.
Посольство России в Киеве ранее заявило, что экипаж задержанного танкера освобожден и направляется на родину. По словам атташе дипмиссии Дениса Голенко, на борту Nika Spirit находилось десять человек, все они граждане России.
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
Вчера, 16:59
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Задержание российского танкера на УкраинеРоссияУкраинаВ мире
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