Россия изучала базы избирателей во всех штатах, заявили в сенате США

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США в 2018 году пришли к выводу, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах, говорится в докладе комитета сената по разведке.

"Майкл Дэниел, бывший специальный помощник президента, а также координатор по кибербезопасности при Совете по нацбезопасности….заявил комитету, что к концу августа 2016 года он уже лично пришел к выводу, что русские пытались вмешаться во все 50 штатов…", - следует из документа.