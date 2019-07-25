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РИА Новости

Россия изучала базы избирателей во всех штатах, заявили в сенате США

Вчера, 22:45
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. США в 2018 году пришли к выводу, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах, говорится в докладе комитета сената по разведке.
"Майкл Дэниел, бывший специальный помощник президента, а также координатор по кибербезопасности при Совете по нацбезопасности….заявил комитету, что к концу августа 2016 года он уже лично пришел к выводу, что русские пытались вмешаться во все 50 штатов…", - следует из документа.
Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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