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РИА Новости

Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года

Вчера, 22:37
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.
Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Вчера, 22:25
Конгресс США не нашел влияния "российского вмешательства" на итоги выборов
"Начиная с по меньшей мере 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов", - говорится в докладе.
При этом в документе отмечается, что "российское вмешательство" не изменило итоги голосования на президентских выборах 2016 года.
Расследование российского вмешательства
1 декабря 2017, 19:40
Расследование "российского вмешательства"Спецпрокурор США Роберт Мюллер и комитеты на Капитолийском холме проводят расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы. Кого и в чём обвиняют — в инфографике ria.ru
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