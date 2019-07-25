Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.

Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.

"Начиная с по меньшей мере 2014 года и вплоть до по меньшей мере 2017 года российские власти развернули активную деятельность против инфраструктуры выборов США на местном уровне и уровне штатов", - говорится в докладе.