В Госдепе не назвали сроки введения санкций против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Морган Ортагус в ходе регулярного брифинга для журналистов в четверг затруднилась назвать точную дату введения санкций против Турции, объяснив это тем, что это серьезные действия в отношении союзника по НАТО.

"Нет временных рамок для принятия решения президентом и (продолжительности) его консультаций с госсекретарём (по вопросу введения санкций), и я бы хотела предложить вам оставить президенту и госсекретарю пространство для действий, чтобы сделать это", - сказала она, отвечая на вопрос, с чем связана отсрочка в введении санкции против Турции из-за покупки ею российского комплекса С-400.

"Я думаю, что важно помнить, что Турция – союзник по НАТО и действия, которые мы до сих пор принимали (против Турции) существенны ... Мы (в госдепартаменте) всегда стремимся сохранить дипломатические отношения … Санкции против союзника по НАТО – очень и очень серьезное действие и, когда госсекретарь или президент будут готовы принять это решение в рамках CAATSA (Countering America"s Adversaries Through Sanctions Act, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), я буду рада вам об этом сообщить", - добавила представитель госдепартамента.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.