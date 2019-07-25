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РИА Новости

В Госдепе не назвали сроки введения санкций против Турции из-за С-400

Вчера, 22:32
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Морган Ортагус в ходе регулярного брифинга для журналистов в четверг затруднилась назвать точную дату введения санкций против Турции, объяснив это тем, что это серьезные действия в отношении союзника по НАТО.
"Нет временных рамок для принятия решения президентом и (продолжительности) его консультаций с госсекретарём (по вопросу введения санкций), и я бы хотела предложить вам оставить президенту и госсекретарю пространство для действий, чтобы сделать это", - сказала она, отвечая на вопрос, с чем связана отсрочка в введении санкции против Турции из-за покупки ею российского комплекса С-400.
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"Я думаю, что важно помнить, что Турция – союзник по НАТО и действия, которые мы до сих пор принимали (против Турции) существенны ... Мы (в госдепартаменте) всегда стремимся сохранить дипломатические отношения … Санкции против союзника по НАТО – очень и очень серьезное действие и, когда госсекретарь или президент будут готовы принять это решение в рамках CAATSA (Countering America"s Adversaries Through Sanctions Act, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), я буду рада вам об этом сообщить", - добавила представитель госдепартамента.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.
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Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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С-400 «Триумф»НАТОГосударственный департамент СШАТурцияСШАВ мире
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