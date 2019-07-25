В сенате США недовольны безопасностью выборов

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Комитет сената США по разведке заявил, что безопасность выборов в 2016 году была низкой, а некоторые уязвимости сохраняются до сих пор.

"В 2016 году киберзащита избирательной инфраструктуры штатов и на местном уровне была недостаточной. Например, базы данных избирателей не были защищены так, как должны были быть. Устаревшее оборудование, особенно машины для голосования без бумажных записей итогов голосования, были уязвимы перед противником. Несмотря на то, что эта проблема остается в центре внимания с 2016 года, некоторые такие уязвимости сохраняются", - говорится в докладе.