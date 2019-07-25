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РИА Новости

В сенате США недовольны безопасностью выборов

Вчера, 22:28
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Комитет сената США по разведке заявил, что безопасность выборов в 2016 году была низкой, а некоторые уязвимости сохраняются до сих пор.
Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада. Россия отрицает какое-либо вмешательство в американские выборы.
"В 2016 году киберзащита избирательной инфраструктуры штатов и на местном уровне была недостаточной. Например, базы данных избирателей не были защищены так, как должны были быть. Устаревшее оборудование, особенно машины для голосования без бумажных записей итогов голосования, были уязвимы перед противником. Несмотря на то, что эта проблема остается в центре внимания с 2016 года, некоторые такие уязвимости сохраняются", - говорится в докладе.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Вчера, 22:25
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