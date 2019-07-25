Конгресс США не нашел влияния "российского вмешательства" на итоги выборов

"В своем обзоре выборов 2016 года Комитет не нашел никаких доказательств того, что подсчет голосов был изменен или что файлы реестра избирателей были удалены или изменены", - следует из документа.

Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.