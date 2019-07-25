Конгресс США не нашел влияния "российского вмешательства" на итоги выборов

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. "Российское вмешательство" не изменило итоги голосования на президентских выборах 2016 года, говорится в докладе сенатского комитета конгресса США.
"В своем обзоре выборов 2016 года Комитет не нашел никаких доказательств того, что подсчет голосов был изменен или что файлы реестра избирателей были удалены или изменены", - следует из документа.
Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.