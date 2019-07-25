ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, они могут быть использованы для эскалации ситуации, заявили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"По полученной нашей разведкой информации, в настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - сказал представитель Народной милиции.

По его словам, минометным подразделениям украинских силовиков, расположенным у линии соприкосновения в Донбассе, доставлено около 10 тысяч боеприпасов к 120-миллиметровым минометам.

"Мы не исключаем, что враг абсолютно не рассматривает мирный вариант урегулирования конфликта и готовится к его эскалации, пользуясь действующим перемирием", - добавили в ведомстве.