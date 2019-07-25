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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли провинцию Хама и город Алеппо

Вчера, 22:05
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Населенные пункты сирийской провинции Хама и квартал города Алеппо подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
"За прошедшие сутки боевики открывали огонь по населенным пунктам Скальбия, Дар-Хардата провинции Хама, а также по кварталу Сейдула города Алеппо", - сказал Бакин.
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