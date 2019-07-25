Боевики обстреляли провинцию Хама и город Алеппо

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Населенные пункты сирийской провинции Хама и квартал города Алеппо подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"За прошедшие сутки боевики открывали огонь по населенным пунктам Скальбия, Дар-Хардата провинции Хама, а также по кварталу Сейдула города Алеппо", - сказал Бакин.