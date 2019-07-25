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РИА Новости

В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов

Вчера, 21:58
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CC0 / 12019 / Город Тунис, Тунис
Город Тунис, Тунис
CC0 / 12019 /
КАИР, 25 июл - РИА Новости. Избирком Туниса назначил проведение первого тура досрочных выборов президента страны на 15 сентября в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Ранее голосование планировалось провести 17 ноября.
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По имеющейся информации, второй тур, в случае необходимости, состоится 3 ноября. При этом дата проведения очередных парламентских выборов осталась неизменной - они состоятся 6 октября.
Президент Туниса ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года.
Согласно конституции, временно исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер, который уже принес президентскую присягу.
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