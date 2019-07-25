В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов

По имеющейся информации, второй тур, в случае необходимости, состоится 3 ноября. При этом дата проведения очередных парламентских выборов осталась неизменной - они состоятся 6 октября.

Президент Туниса ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года.