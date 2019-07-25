В Грузии пройдет митинг за восстановление прежних отношений с Россией

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Партия "Альянс патриотов Грузии" 28 июля проведет митинг в Батуми, в частности, c требованием отказаться от воинственной риторики в отношении РФ, сообщил РИА Новости председатель парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия.

По его словам, партия ожидает около 13-15 тысяч участников.

Среди выдвигаемых требований – отказ от воинственной риторики в отношении России, возвращение российско-грузинских отношений на докризисный уровень, а также выбор курса на неучастие Грузии в военных блоках.

"Мы на всех митингах оглашаем одни и те же лозунги. Сейчас добавилось "Давид Гареджи – это Грузия". Вы знаете, у нас напряженная ситуация с Азербайджаном", - отметил Ломия. Древнейший пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен на несогласованном участке границы.

Также на митинге в Батуми выступят представители туристической отрасли Аджарского региона, пострадавшие из-за обострения отношений с Москвой. "После тех событий, которые произошли 20 июня, фактически сошел на нет туристический сезон в Батуми. Одно из условий митинга – что нужно восстановить диалог с Россией, наладить отношения", - отметил Ломия.

"Правящая партия должна уйти в отставку, потому что они не смогли взять ситуацию под контроль до того, как начался кризис отношений между Россией и Грузией. Они до этого должны были взять ситуацию под контроль", - подчеркнул Ломия. По его словам, это "митинг внутреннего значения" - для того, чтобы разобраться и начать диалог с Абхазией, Южной Осетией и Россией.

Лидеры "Альянса патриотов Грузии" также подведут итоги поездки своих делегатов в Москву 15 июля и заседания межпарламентской группы диалога Россия-Грузия в Госдуме. Отвечая на вопрос о возможной дате следующей встречи по парламентской линии, Ломия сказал: "Это будет в сентябре".