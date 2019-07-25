США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии

Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

© AP Photo / Vadim Ghirda Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Вашингтон надеется на продолжение переговоров с Турцией о зоне безопасности на севере Сирии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы надеемся, мы считаем, что эти переговоры будут продолжены", - сказала представитель госдепа.

"Цели президента и госсекретаря США в Сирии это, безусловно, - избежать образования вакуума в сфере безопасности, который может привести к дестабилизации ситуации в регионе и мы хотим делать это с учетом законных озабоченностей Турции и, конечно, обеспечивая защиту наших партнеров от ИГ*", - сказала представитель госдепартамента.

Ранее в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.

В Анкару ранее на этой неделе прибыла делегацию СШАво главе с спецпредставитель США по Сирии Джеймсом Джеффри. Он провел переговоры с Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что новое предложение, которое выдвинули США, по созданию зоны безопасности в Сирии, не устраивает Турцию. Он отметил, что у Турции "заканчивается терпение", и предупредил, что "если не удастся достичь договоренности", то Турция будет действовать самостоятельно.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.

Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.