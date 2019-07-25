Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T21:48Z
https://ria.ru/20190725/1556888922.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155314/49/1553144927_0:106:3000:1794_1036x0_80_0_0_59bb5787bb3306f0b764e6925142f32e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии

Вчера, 21:48
310
© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Вашингтон надеется на продолжение переговоров с Турцией о зоне безопасности на севере Сирии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.
"Мы надеемся, мы считаем, что эти переговоры будут продолжены", - сказала представитель госдепа.
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Вчера, 16:21
Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США
"Цели президента и госсекретаря США в Сирии это, безусловно, - избежать образования вакуума в сфере безопасности, который может привести к дестабилизации ситуации в регионе и мы хотим делать это с учетом законных озабоченностей Турции и, конечно, обеспечивая защиту наших партнеров от ИГ*", - сказала представитель госдепартамента.
Ранее в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.
В Анкару ранее на этой неделе прибыла делегацию СШАво главе с спецпредставитель США по Сирии Джеймсом Джеффри. Он провел переговоры с Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед Белым домом в Вашингтоне. 16 мая 2017 года
Вчера, 09:35
Турецкий генерал раскрыл причину конфликта между Вашингтоном и Анкарой
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что новое предложение, которое выдвинули США, по созданию зоны безопасности в Сирии, не устраивает Турцию. Он отметил, что у Турции "заканчивается терпение", и предупредил, что "если не удастся достичь договоренности", то Турция будет действовать самостоятельно.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
24 июля, 14:41
В Турции ответили на новое предложение США по зоне безопасности в Сирии
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
* Террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
010004
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииГосударственный департамент СШАТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Кипр
СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
РИА
Новости
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
Президент Украины Владимир Зеленский
Трамп поздравил Зеленского с победой "Слуги народа" на выборах в Раду
Здание Конгресса в Вашингтоне
Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
Лента
новостей
Вид на город Алеппо
Боевики обстреляли провинцию Хама и город Алеппо
Рэпер A$AP Rocky
Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
Колонна турецкой военной техники в провинции Алеппо, Сирия
Турция пригрозила новой операцией в Сирии, если не договорится с США
Зенитный ракетный комплекс С-400
Москва и Анкара ведут переговоры о производстве элементов С-400 в Турции
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе не назвали сроки введения санкций против Турции из-за С-400
На юге Франции самолет выехал за пределы ВПП, пилот катапультировался
Марк Милли.
Сенат США утвердил Марка Милли председателем Комитета начальников штабов ВС
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400
Город Тунис, Тунис
В Тунисе назначили дату досрочных президентских выборов
В Австрии утверждают, что объявленный в розыск россиянин - офицер ГРУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния