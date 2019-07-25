В Финляндии Клинтону подарили его собственный саксофон

ХЕЛЬСИНКИ, 25 июл — РИА Новости. Сорок второй президент США Билл Клинтон, находящийся с частным визитом в Финляндии, выступил в четверг вечером в городе Мариехамн, центральном городе Аландских островов, с лекцией, посвященной изменению климата, и получил в подарок собственный саксофон, приобретенный ранее на аукционе миллионером Андерсом Виклофом (Anders Wiklöf).

Клинтон прибыл в Финляндию на день рождения Виклофа, который отмечает 73-летие, как и Клинтон.

Трансляцию мероприятия ведут финские СМИ.

"Хочется отметить важность борьбы с изменением климата. Изменения в этой сфере заметны и в США, и в Европе. <...> У нас с Хиллари три дня назад (22 июля) родился третий внук и хочется, чтобы у него было будущее и он мог увидеть Балтийское море и чистую воду", — отметил Клинтон.

Экс-президент рассказал о мерах, предпринимаемых в США для борьбы с изменением климата, подчеркнул, что считает ошибкой выход США из Парижского соглашения по климату, и добавил, что "нельзя не замечать происходящие изменения, в том числе повышение уровня воды в океане у штата Флорида, Карибских островов и Латинской Америки".

По завершении примерно 20-минутного выступления Клинтона на сцену вышел Виклоф, который преподнес в подарок бывшему американскому президенту саксофон, который, как сообщила финская газета Ilta-Sanomat, ранее принадлежал Клинтону и был приобретен на одном из аукционов.