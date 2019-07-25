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РИА Новости

После попытки нападения на Порошенко завели дело по статье "Хулиганство"

Вчера, 21:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после попытки неизвестных напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.
В четверг четыре человека попытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".
"Около 17.00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем завели уголовное дело по статье "хулиганство", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко
Вчера, 18:36
"Порох, геть!" Появилось видео нападения на Порошенко
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