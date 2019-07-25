После попытки нападения на Порошенко завели дело по статье "Хулиганство"

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" после попытки неизвестных напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.

В четверг четыре человека попытались напасть на Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

"Около 17.00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем завели уголовное дело по статье "хулиганство", - говорится в сообщении.