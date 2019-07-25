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РИА Новости

Порошенко и Волкер обсудили статус главного союзника США вне НАТО для Киева

Вчера, 21:24
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПетр Порошенко с спецпредставителем США Куртом Волкером
Петр Порошенко с спецпредставителем США Куртом Волкером
© Фото : официальный сайт президента Украины
Петр Порошенко с спецпредставителем США Куртом Волкером. Архивное фото
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко на встрече со спецпредставителем США Куртом Волкером обсудил предоставление Киеву статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО, сообщила в четверг пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
"Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - говориться в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Порошенко призвал использовать декабрьский саммит НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Киеву плана действий по членству в альянсе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Курт ВолкерПетр ПорошенкоНАТОСШАУкраинаВ мире
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