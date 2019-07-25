Порошенко и Волкер обсудили статус главного союзника США вне НАТО для Киева

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко на встрече со спецпредставителем США Куртом Волкером обсудил предоставление Киеву статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО, сообщила в четверг пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
"Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО", - говориться в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Порошенко призвал использовать декабрьский саммит НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Киеву плана действий по членству в альянсе.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.