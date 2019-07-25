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РИА Новости
Ядерные технологии

"Новатэк" заявил о переизбытке на рынке СПГ

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковТрубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа "Ямал СПГ".
Трубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Рынок сжиженного природного газа в настоящий момент перенасыщен, такая ситуация может сохраниться до середины 2020 года, заявил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй в ходе телефонной конференции.
"Волатильность цен на природный газ значительно усилилась, поскольку теплая погода сократила потребление газа как раз в тот момент, когда на рынке увеличились новые поставки СПГ... На рынке сейчас переизбыток предложения. Мы ожидаем, что такой сценарий сохранится до середины 2020 года, поскольку "вторая волна" СПГ-проектов откроет новые источники поставок для удовлетворения растущего спроса на газ", - сказал он.
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"Более низкий спрос в зимний период в сочетании с новыми поставками СПГ снизил маржу на рынке АТР. Из-за этого поставки были перенаправлены на европейские рынки. Мы ожидаем, что текущие низкие цены на СПГ, вероятно, сохранятся во втором полугодии 2019 года и могут также повлиять на цены в 2020 году", - добавил Джитвэй.
Топ-менеджер, однако, подчеркнул, что подобную ситуацию не стоит целиком воспринимать негативно: хотя она сказывается на прибыльности некоторых производителей СПГ, низкие цены могут стимулировать будущий рост спроса, особенно в чувствительных к ценовому вопросу регионах.
"Низкая себестоимость нашего СПГ в сочетании с добычей конденсата выделяет наш проект... Даже в текущих условиях низких цен на сжиженный природный газ "Новатэк" конкурентоспособен в Латинской Америке, Европе и Азии", - заявил Джитвэй.
Трубы электростанции на заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.
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Зампред правления также сообщил, что по итогам первого полугодия 2019 года "Ямал СПГ" произвел чуть больше 9 миллионов тонн СПГ. По его словам, проект работает с превышением фактической мощности на 10%. При этом всего за отчетный период с "Ямала СПГ" было отправлено 126 партий СПГ объемом 9,13 миллиона тонн.
В целом спрос на СПГ в мире в первом полугодии вырос на 15%, до 178 миллионов тонн за счет Китая, Франции и Великобритании. Во втором квартале показатель увеличился на 9%, до 88 миллионов тонн. Лидером по импорту СПГ вновь стал Китай, который с апреля по конец июня импортировал 14,1 миллиона тонн СПГ (рост на 11% год к году).
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Ядерные технологииНоватэкРоссияЭкономика
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