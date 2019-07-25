В Австрии утверждают, что объявленный в розыск россиянин - офицер ГРУ

ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура австрийского Зальцбурга заявила, что объявленный в розыск россиянин Игорь Зайцев, подозреваемый в вербовке отставного австрийского полковника - офицер ГРУ.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, ведомство объявило 65-летнего Зайцева в европейский и международный розыск. В публичной базе Интерпола его пока нет.

"Офицер-куратор ГРУ подозревается в том, что склонил 70-летнего отставного полковника австрийских вооружённых сил к содействию секретной разведывательной службе в ущерб Австрии, разглашению государственных тайн и умышленной выдаче военных тайн", - говорится в сообщении.