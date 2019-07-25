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РИА Новости

В Австрии утверждают, что объявленный в розыск россиянин - офицер ГРУ

Вчера, 21:15
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ВЕНА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура австрийского Зальцбурга заявила, что объявленный в розыск россиянин Игорь Зайцев, подозреваемый в вербовке отставного австрийского полковника - офицер ГРУ.
Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, ведомство объявило 65-летнего Зайцева в европейский и международный розыск. В публичной базе Интерпола его пока нет.
Австрийские полицейские
Вчера, 20:45
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
"Офицер-куратор ГРУ подозревается в том, что склонил 70-летнего отставного полковника австрийских вооружённых сил к содействию секретной разведывательной службе в ущерб Австрии, разглашению государственных тайн и умышленной выдаче военных тайн", - говорится в сообщении.
Отставной австрийский полковник, подозреваемый в разведдеятельности в пользу России, был арестован 30 ноября 2018 года. Земельный суд Зальцбурга 2 июля в очередной раз продлил срок его предварительного заключения.
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ИнтерполГлавное разведывательное управление РФАвстрияВ мире
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