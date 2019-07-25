Сенат США утвердил Марка Милли председателем Комитета начальников штабов ВС

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Сенат США утвердил генерала Марка Милли председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, свидетельствуют результаты голосования.
Милли сменит на посту высшего офицера американских вооруженных сил генерала Джозефа Данфорда.
Четырехзвездный генерал Милли с 2015 года возглавляет штаб сухопутных сил. Он выпускник Принстона. Более 35 лет прослужил в вооруженных силах. Был выдвинут на этот пост президентом Дональдом Трампом в декабре 2018 года.