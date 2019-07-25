Сенат США утвердил Марка Милли председателем Комитета начальников штабов ВС

Четырехзвездный генерал Милли с 2015 года возглавляет штаб сухопутных сил. Он выпускник Принстона. Более 35 лет прослужил в вооруженных силах. Был выдвинут на этот пост президентом Дональдом Трампом в декабре 2018 года.