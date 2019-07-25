Еврокомиссия готова поговорить с Британий для прояснения позиции по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готова в ближайшие недели провести переговоры с Великобританией, если та захочет более детально прояснить свою позицию по Brexit, сообщил РИА Новости представитель ЕК.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.

"Комиссия остается доступной в течение ближайших недель, если Соединенное Королевство пожелает провести переговоры и прояснить свою позицию более подробно", - сказал представитель ЕК.

Джонсон ранее заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки. При этом в ЕК отмечали, что "жёсткий" Brexit стал бы трагедией для обеих сторон.