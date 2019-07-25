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РИА Новости

Еврокомиссия готова поговорить с Британий для прояснения позиции по Brexit

Вчера, 20:42
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Еврокомиссия готова в ближайшие недели провести переговоры с Великобританией, если та захочет более детально прояснить свою позицию по Brexit, сообщил РИА Новости представитель ЕК.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
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"Комиссия остается доступной в течение ближайших недель, если Соединенное Королевство пожелает провести переговоры и прояснить свою позицию более подробно", - сказал представитель ЕК.
Джонсон ранее заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки. При этом в ЕК отмечали, что "жёсткий" Brexit стал бы трагедией для обеих сторон.
ЕС неоднократно заявлял, что не пойдёт на пересмотр договора о "разводе", согласованного с Великобританией в прошлом году и пока так и не прошедшего ратификацию в стране.
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