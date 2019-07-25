Полигон "Воловичи" в Коломне закроют до конца года

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Власти Московской области пообещали закрыть мусорный полигон "Воловичи" в Коломне в конце 2019 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает телеканал Власти Московской области пообещали закрыть мусорный полигон "Воловичи" в Коломне в конце 2019 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает телеканал "360"

"В конце этого года у нас в Коломне еще одно важное событие, о котором нас не просили, а требовали. Это закрытие полигона "Воловичи". Наша задача — в ноябре-декабре месяце закрыть полигон", — заявил Воробьев.

В свою очередь глава Коломенского городского округа Денис Лебедев рассказал об этапах работы на полигоне. Власти сформировали инициативную группу, после того как началось социальное напряжение. С тех пор специалисты встречаются с местными жителями и передают им всю информацию. В субботу, 27 июля, пройдет очередная встреча.

В ближайшее время городские власти построят комплекс переработки отходов рядом с населенным пунктом Мячково. Там будут применять современные технологии, позволяющие безопасно утилизировать мусор. Только после этого можно будет закрыть "Воловичи".