Полигон "Воловичи" в Коломне закроют до конца года

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Власти Московской области пообещали закрыть мусорный полигон "Воловичи" в Коломне в конце 2019 года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает телеканал "360".
"В конце этого года у нас в Коломне еще одно важное событие, о котором нас не просили, а требовали. Это закрытие полигона "Воловичи". Наша задача — в ноябре-декабре месяце закрыть полигон", — заявил Воробьев.
В свою очередь глава Коломенского городского округа Денис Лебедев рассказал об этапах работы на полигоне. Власти сформировали инициативную группу, после того как началось социальное напряжение. С тех пор специалисты встречаются с местными жителями и передают им всю информацию. В субботу, 27 июля, пройдет очередная встреча.
В ближайшее время городские власти построят комплекс переработки отходов рядом с населенным пунктом Мячково. Там будут применять современные технологии, позволяющие безопасно утилизировать мусор. Только после этого можно будет закрыть "Воловичи".
Программа рекультивации полигонов в Московской области привлекает к себе все больше внимания. Так, полигон "Кучино" в Балашихе полностью доделают к декабрю 2019 года. Помимо этого работы начались на трех полигонах — в Долгопрудном, Аннине и Дубне.